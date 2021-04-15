Кострома, 15 апреля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Военные потребовали удалить новости о костромском солдате Егоре Фёдорове, пострадавшем во время службы в Нижегородской области. Об этомсообщает правозащитный фонд «Право Матери».

Наталья Диева Учения

Матери молодого человека Елене Егоровой позвонил человек, представившийся временно исполняющим обязанности командира дивизиона Вячеславом Карцевым. Он сказал, что родителям стоит отказаться от претензий, связанных с травмами сына.

«Вот пост вышел. И начальство начинает нас напрягать. Уберите его. Ведь ребенку еще дослуживать», — цитирует слова звонившего фонд.

Напомним, костромич Егор Фёдоров был призван в армию летом 2020 года и попал на службу в войсковую часть в Нижегородской области. В ночь с 26 на 27 марта молодой человек находился на полевых сборах, где, по словам родственников, пострадал от рук сержантов. Из-за удара поленом по голове юноша получил перелом носа с незначительным смещением отломков, сотрясение мозга и потерю 90% зрения на левом глазу.

На данный момент Федров находится в военном госпитале Нижнего Новгорода. По информации фонда, его врачи не видят препятствий для дальнейшего прохождения службы. В настоящее время военный следственный отдел ведёт доследственную проверку по сообщению о преступлении. Юристы фонда предпринимают усилия, чтобы не допустить возвращения юноши в ту же часть, где он получил травмы.