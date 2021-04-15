Нижний Новгород, 15 апреля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Роспотребнадзор разрешил провести выпускные в школах и детских садах Нижегородской области. Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, передает «NN.ru».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Утренник в детском саду

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По ее словам, такое решение принял координационный штаб накануне, 14 апреля.

Также чиновница отметила, что эти торжественные мероприятия должны проводиться только при условии строгого соблюдения коронавирусных ограничений.

«Выпускные пройдут по классам и с ограниченным допуском родителей. То есть, не полными семьями», — подчеркнула Наталья Садыкова.