Ростов-на-Дону, , 17:37 — REGNUM Михаил Вилков возглавит судейскую бригаду, которая будет работать на матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» (Москва) — «Ростов». Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» 17 апреля.

Ассистентами судьи заявлены Роман Милюченко и Максим Ковалев. Ответственность за работу VAR будет нести Игорь Панин, помогать ему будут Максим Гаврилин и Юрий Чеботарев.

ИА REGNUM напоминает, что хозяева поля занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ (46 очков), подопечные Валерия Карпина — девятую (37 очков).