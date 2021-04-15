Москва, , 17:36 — REGNUM Банк России готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты для сохранения финансовой стабильности после введения санкций США в отношении российского госдолга. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе регулятора.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации», — говорится в распространённом комментарии.

При этом в ЦБ отмечают, что доля иностранных инвесторов в общем объёме российского госдолга и ещё в большей мере в первичных размещениях значительно сократилась в течение последнего года.

По данным регулятора, на начало апреля вложения нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

«Банк России при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности», — подчеркнули в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американских финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При покупать и продавать российские ценные бумаги на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

В Министерстве финансов России в связи с этим не исключили приостановки размещения ОФЗ в целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке.

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