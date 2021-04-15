Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM В Нижнем Новгороде задержали генерального директора коммерческой компании, которого подозревают в мошенничестве при поставках медицинского оборудования в одну из больниц областного центра Нижегородской области.

Как отмечают в региональном управлении Следственного комитета, в 2020 году он поставил в медицинское учреждение оборудование для лечения больных COVID-19, не соответствующее заявленным в контракте требованиям.

При этом бизнесмен предоставил документацию на медтехнику, которая строго соответствовала требованиям госконтракта. Больница приняла оборудование и выплатила фирме 4 млн 560 тысяч рублей за него.

Однако впоследствии выяснилось, что оборудование, обозначенное в документах, отличается от фактически поставленного и не соответствует заявленным требованиям.

Следственный комитет возбудил против владельца фирмы-поставщика уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.