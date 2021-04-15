15 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Григорий Михайлов, , 18:15 — REGNUM В Нижний Новгород пришла весна. Растаявший снег обнажил традиционную проблему — мусор и собачьи фекалии на улицах. Жители города устроили в социальных сетях мозговой штурм в поисках способов решения проблемы.

Эдвин Генри Ландсир. Достойный член гуманного общества. 1831

«Друзья, прошу вашей помощи! Наверняка вас уже тоже достало ходить по в прямом смысле этого слова унавоженным тротуарам и видеть ещё более унавоженные полосы «газонов» рядом. Сразу предупрежу: мы сами страстные собачники, но не выходить из дома без пары пакетиков в кармане, если идём с собакой, уже давно стало естественным… Долго думали над текстом призыва убирать за братьями меньшими, нашли интересные факты и т. д. Итог — из четырех объявлений три не дожили даже до утра. Есть ли у вас идеи, как наиболее эффективно «достучаться», что и как надо сделать? Я готова объединяться на эту тему, что-то надо делать…», — написала Rita Wischnewskaja.

Под постом нижегородки развернулась целая дискуссия. Пользователи ищут виноватых, предлагая варианты решения проблемы.

«Просто объявления самодельные не помогут. Тут нужна широкая просветительская кампания, плюс меры контроля (т. е. реальные штрафы). По поводу просвещения — есть статьи, почему это не просто удобрение, а очень вредная штука — в том числе для развития аллергий у детей и взрослых. Если на каждом углу про это говорить, то со временем, может быть, и сдвинется дело. Это может быть социальная реклама — на щитах, в интернете (контекстная), в зоомагазинах и ветклиниках, по ТВ — на всех каналах, флешмобы и так далее», — предположила Татьяна Безбородова.

Более радикальные меры предложила Галина Кот.

«Если за собачий «навоз» не будут материально наказывать, никакими объявлениями и объяснениями не поможешь. Если неравдивых собачников не смущает ***** под ногами, у подъездов, вы ничего им не докажете. Это уровень культуры, вернее полное её отсутствие. Только штрафы могут остановить это свинство».

Выгул собаки Дарья Драй © ИА REGNUM

"Сегодня гуляла по набережной в Дзержинске. Вся в ******. С учётом того, что у меня сезонная аллергия на это всё, вылезающее из-под снега, представьте меру моей ненависти к собачникам. Вы — первая, кому хочется пожать руку. Как бороться с этой вонючей проблемой? Стать всем собачникам людьми. Но это, видимо, можно решить только штрафами. Причём это тот случай, когда я готова стучать на соседей», — написала Анна Рябинина-Крапивенская.

Некоторые нижегородцы считают проблему загаженных улиц несущественной на фоне общей замусоренности города.

«Газоны, дорожки завалены бытовым мусором, всю зиму на газоны вываливали снег, сгребаемый с дорог. Но претензии исключительно к собакам. Собаки режут лапы об осколки от бутылок. Чтобы убрать кучу за своей собакой, надо добраться до нее через горы мусора. К традиционным бутылкам, пакетам, в этом году добавились маски. Ими густо усыпаны все общественные пространства. И неизвестно, что они в себе содержат, какую инфекцию. Так что меня удивляет эта изысканная брезгливость в отношении собачьих куч посреди убитых тротуаров, повсеместных мусорных свалок, чавкающей под ногами грязи», — пишет Marla Singer.

Некоторые нижегородцы пробуют обратиться к европейскому опыту.

«Как в Европе, может? Бесплатные средства для уборки в местах выгула? Или специально оборудованные площадки для выгула? Не по одной на район», — возмутилась Таня Ванеева.

«Давно замечено, что в странах, где принято убирать, для россиян не составляет труда подстроиться и перестроиться», — поделилась наблюдением Валерия Лионова.

Некоторые пользователи устроили мозговой штурм и поделились своими вариантами решения проблемы.

«Я бы стучаться стала через детей. Нужно сочинить мультфильм с малышариками об этой проблеме. И крутить его на маршрут ТВ. На ТВ в библиотеках, в вузах, техникумах. Нужны яркие слоганы. В Москве это подействовало. Да и в Минске тоже. Готова объединиться с вами», — написала Gracheva Tatiana.

Запрещающий знак Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Нужна кампания, в идеале, чтобы у нее появилось узнаваемое лицо. Тогда убирать за собакой станет модным, а не убирать — моветоном», — считает Николай Краснов.

«Способ такой же, как и с парковкой на газонах. Фотофиксация и штраф. Никаких других не существует. Дяденька полицейский за каждой собачкой не присмотрит», — сказал пользователь Mark Varaksov.

Анастасия Николаева предложила решать проблему локально и вспомнила о недостатках некоторых недавно отремонтированных прогулочных зон.

«Берите больше пакетиков, раздавайте встретившимся собаководам. А вообще, это задача муниципалитета. Стоят пустые ящички в благоустроенных скверах и парках! Их, думали, святым духом наполнит. Нет. Надо кому-то наполнять! И мешочками, и совочками», — написала она.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижнем Новгороде продолжаются масштабные работы по благоустройству города к 800-летнему юбилею. Полностью или частично перекрыты сквер на площади Максима Горького, улица Большая Покровская, Окская и Нижне-Волжская набережные, Александровский сад, территория Нижегородской ярмарки и набережная Гребного канала. Затраты на подготовку к юбилею должны превысить 26,5 млрд рублей.

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