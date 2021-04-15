Салехард, , 17:33 — REGNUM На Ямале в исправительной колонии №18 особого режима для пожизненно осуждённых, более известной, как «Полярная сова», выявлены многочисленные нарушения условий содержания заключённых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прокурор ЯНАО Виктор Эпп совместно с уполномоченным по правам человека в регионе Анатолием Саком проверили соблюдение законодательства в «Полярной сове».

В деятельности администрации ИК-18 выявлены нарушения требований надзора за осужденными, их материально-бытового обеспечения, установлены отдельные факты несоблюдения требований трудового законодательства и пожарной безопасности.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует пресс-служба надзорного ведомства.