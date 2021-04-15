Екатеринбург, 15 апреля 2021, 17:40 — REGNUM В Екатеринбурге скончался полицейский, по факту его смерти начата проверка. Об этом сообщили журналистам в СУ СКР по Свердловской области.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Опрашиваются возможные очевидцы, проводится осмотр места, где нашли труп.
Глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил журналистам, что погибший «находился вне службы, в гражданской одежде». На место происшествия выезжали представители руководства городского управления УМВД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возбудили дело после задержания полицейского с наркотиками.
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