Москва, , 17:32 — REGNUM Обвинения в адрес России, якобы желающей напасть на Украину, носят характер отвлекающего манёвра, сообщила 15 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Украина старается «отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в Контактной группе». Это делается при поддержке Запада.

Захарова «Украинские западные СМИ вовсю раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной».

Она добавила, что ВСУ с начала апреля удвоили число атак на территории Донбасса. Кроме того, украинская армия стягивает к границам с Донбассом свои военные ресурсы.

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