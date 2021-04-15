Москва, , 17:31 — REGNUM Действия США делают сомнительной целесообразность использования доллара, заявила 15 апреля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что США фактически используют свою финансовую систему для уничтожения международного права.

«Мы прекрасно понимаем, что Вашингтон использует и свою валюту и свою финансовую систему агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы», — сказала Мария Захарова.

«Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов», — отметила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля посол США в Москве Салливан был вызван в МИД РФ на «тяжелый разговор».

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