Минск, , 17:30 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин в полдень 16 апреля будет в Минске. Он проведёт переговоры с Александром Лукашенко и председателем белорусского правительства Романом Головченко.

Ранее на эту тему: Белоруссия обещает в апреле согласовать «дорожные карты» по интеграции

«Мишустин летит в Минск. Завтра первым делом встретится с президентом (после с премьером). Хотя, конечно, Головченко будет и на главной встрече. Ее начало запланировано на полдень», — сообщила посредством телеграм-канала пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

По неофициальной информации, Мишустин обсудит с Лукашенко реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Договор был подписан в 1999 году, предполагает принятие Конституционного акта, единый парламент и другие органы госуправления. Лукашенко не желает выполнять им же подписанный договор, однако не прочь получить финансовую и иную поддержку из Москвы.