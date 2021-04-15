Челябинск, , 17:29 — REGNUM В Челябинске к осени на месте пустыря в северо-западной части города будет создана благоустроенная площадка. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Глава региона посетил два участка районе проспекта Героя России Е.Н. Родионова. На одном из них через несколько месяцев появятся дорога с широкими тротуарами, остановками общественного транспорта и освещением. «Вдоль проезжей части будут высажены деревья», — сказал глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Челябинску удвоили финансирование на строительство новых дорог. Всего на эти цели город получит порядка 450 млн рублей.