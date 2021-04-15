Высоцк, Ленинградская область, , 17:50 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области стартует реализация проекта создания «Высоцкого зернового терминала», сообщили 15 апреля в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом «Высоцкого зернового терминала» подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору — компании «Технотранс» — арендовать земельные участки для реализации проекта без прохождения процедуры торгов.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Зерновой терминал планируется разместить на площади 41 га в акватории бухты Большая Пихтовая Выборгского района. Проект включает строительство морского грузового терминала мощностью до 4,0 млн тонн в год и производственный комплекс мощностью 200 000 тонн в год, имеющих общую инженерно-транспортную инфраструктуру.

«Общий объем инвестиций в проект составит 13 млрд рублей. Планируется, что терминал будет введен в эксплуатацию в 2023 году, а производство — в 2024 году», — отметили в пресс-службе.

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