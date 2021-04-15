Вашингтон, , 19:51 — REGNUM США объявили 15 апреля, что отправят более $95 млн на нужны гуманитарной помощи беженцам Южного Судана. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Также средства пойдут на помощь сообществ в Уганде, Судане, Эфиопии, Кении и Демократической Республики Конго. Отмечается, что таким образом США потратят на безвозмездную материальную помощь более $482 млн за бюджетный год 2021.

Напомним, что более миллиона человек покинули Южный Судан из-за начала военных действий в декабре 2013 года. За весь период конфликта в Южном Судане были убиты десятки тысяч людей.