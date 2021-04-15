Мясниковский район, , 17:27 — REGNUM В Ростовской области руководитель одной из школ стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 15 апреля.

Как полагают следователи, директор школы в Мясниковском районе в сентябре 2019 года фиктивно трудоустроил на должность секретаря свою знакомую. При этом работу секретаря выполнял другой сотрудник. Зарплата знакомой начислялась на основании фиктивных документов. Женщина необоснованно получила более 240 тыс. рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.