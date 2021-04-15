Астрахань, , 17:26 — REGNUM Исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Астраханской области заключён под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил 15 апреля ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Находиться под стражей он будет два месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следователи предполагают, что в декабре 2020 года, будучи ещё заместителем начальника регионального управления Росгвардии, обвиняемый в качестве члена аттестационной комиссии требовал подарки за прохождение комиссии и назначения на должности в ведомстве.

Список требуемых подарков он, предположительно, передавал двум кандидатам через начальника отдела вневедомственной охраны, который теперь обвиняется в пособничестве в превышении должностных полномочий.

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