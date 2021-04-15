Москва, , 17:26 — REGNUM Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу, а новыми санкциями наказывают себя, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран — России, Китая, Европы и Ближнего Востока», — отметил Володин в ТГ-канале.

США придется заново выстраивать разрушенные отношения с Россией.

«Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены», — указал он.

Были бы США умнее, то прислушались к президенту РФ Владимиру Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков, рассуждает спикер Госдумы.

«Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Новые санкции введены против 32 юридических и физических лиц из РФ.

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