Белгород, 15 апреля 2021, 17:23 — REGNUM Доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели двух жителей Белгородской области поручил 15 апреля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.
Родственники одного из умерших пациентов Старооскольской окружной больницы святителя Луки Крымского считают, что причиной смерти стали перебои с кислородом в учреждении. Расследование уголовного дела ведётся по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Причинение смерти по неосторожности».
Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.