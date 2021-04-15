Рим, , 17:16 — REGNUM Три новых модели автомобилей — Portofino M, SF90 Spider и 488 GT Modificata — готовятся к выпуску компанией Ferrari, пишет 15 апреля La Repubblica.

Как рассказал на собрании акционеров гендиректор Ferrari Джон Элканн, первый электрокар будет выпущен в 2025 году, в чём компания «весьма заинтересована».

Над электрокаром работают инженеры и дизайнеры из города Маранелло, чтобы машина получила «всё, что только можно представить».

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