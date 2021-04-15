15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Татьяна Стоянович, , 18:14 — REGNUM Сравнение ситуации в Донбассе с событиями в боснийском городе Сребреница, произошедшими в июле 1995 года, может иметь весьма серьезные последствия для Республики Сербской, так как опосредованно указывает на то, что в этом городе произошло страшное преступление, которое уже стало своеобразной метафорой. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 9 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не останется в стороне, если Киев попытается повторить в Донбассе ситуацию, «похожую на трагедию в боснийской Сребренице».

Трифкович подчеркнул, что в 2015 году Российская Федерация воспротивилась попытке обозначить Сребреницу как место совершения геноцида боснийских мусульман и заветировала в СБ ООН соответствующую британскую резолюцию.

Братская могила. Сребреница Adam63

«Все еще не до конца понятно, что точно произошло в 1995 году в Сребренице, какие обстоятельства повлияли на ход событий и о каком точно количестве жертв идет речь. Поэтому, когда Москва в политическом нарративе использует термин «Сребреница» как своего рода метафору для катастрофических в гуманитарном смысле событий, она, хоть и непреднамеренно, подыгрывает Западу, потому что повторяет тезис, который западные политики используют для делегитимизации Республики Сербской. Напомню, Запад говорит о том, что Республика Сербская была «создана на геноциде» и поэтому не имеет права на существование», — рассказал Трифкович.

По мнению эксперта, слова Пескова прозвучали именно тогда, когда новая администрация в Вашингтоне собирается усилить агрессивный вектор своей политики на Западных Балканах, о чем ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В стремлении провести унитаризацию Боснии и Герцеговины и добиться ревизии Дейтонского соглашения США попытаются не только отнять у Республики Сербской все атрибуты автономии, но и показать неспособность России повлиять на такой исход событий. Конечно, в Баня-Луке и в Белграде есть эксперты, которые говорят, что они не смогут это сделать, так как Дейтонское соглашение является многосторонним и в нем участвуют в том числе Москва и Белград. Но, как мы видели на примере войны в Ираке, на примере бомбардировок СР Югославии в 1999 году, либеральные интервенционисты, которые находятся у власти в США, не слишком обращают внимание на международное право», — отметил эксперт.

Трифкович считает, что российская дипломатия, которая последовательно защищает интересы Сербии и Республики Сербской, иногда допускает шаги, которые «сложно рационально объяснить». В качестве одного из последних примеров он привел то, что посол России в Хорватии Андрей Нестеренко почти сразу же после вступления в должность осенью 2020 года посетил могилу Франьо Туджмана и возложил к ней цветы.

Посол России в Хорватии Андрей Нестеренко возлагает цветы к могиле первого президента Хорватии Франьо Туджмана Croatia.mid.ru

Читайте также: Новый посол РФ в Хорватии возложил цветы на могилу военного преступника

«Я не сомневаюсь, что авторам российской внешнеполитической стратегии, которые ознакомлены с обстановкой на Балканах, известна роль Туджмана в этнических чистках сербов на территории Хорватии. Об этом свидетельствует и аудиозапись, которая была представлена на суде в Гааге. Поэтому можно сказать, что это — как если бы посол Сербии на Украине пошел на могилу к Бандере или если бы сербские дипломаты присоединились к шествиям фашистов в странах Прибалтики. Посол России своим поведением не снискал особых симпатий хорватов, но зато он шокировал сербов с той стороны реки Дрины», — заявил Трифкович.

Эксперт также усомнился в том, что Москва, которая является самым активным защитником интересов сербов и Республики Сербской на международных площадках, смогла бы должным образом отреагировать в случае, если бы существование этой автономии в рамках Боснии и Герцеговины действительно оказалось под вопросом.

«Если бы был инсценирован какой-то инцидент, в котором международное сообщество обвинило бы потом Баня-Луку, большой вопрос, что могла бы предпринять Москва, кроме дипломатических выступлений на Ист-Ривере, которые нисколько не волнуют Вашингтон», — подытожил Срджа Трифкович.