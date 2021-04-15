15 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Жители Украины отреагировали на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не поддерживает ни одну сторону «российско-украинского кризиса».

Оксана Переможенко, , 18:15 — REGNUM Анкара не поддерживает ни одну сторону «российско-украинского кризиса», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе» , — сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

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На Украине данную новость обсудили в чатах телеграм-каналов «Прямой», «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «Украины 24/7», а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Часть комментаторов отметили «многовекторность» политики Турции, другие добавили, что «воевать за Украину» никто не собирается, а третьи подчеркнули зависимость экономики Турции от России.

«Продажные турки», — написал Eduard L.

«Многовекторные», — поправила его MINA 777.

«Деньги российских туристов нужны турецкой экономике», — заметил Ilay C.

«А вы что хотели, чтобы кто-то сказал в открытую, что будет воевать за Украину?!? Ну, это же дипломатия! От турков нам нужны бесперебойные поставки беспилотников и разрешение на проход через Босфор кораблей НАТО… Этого достаточно! А официально турки и Айзербаджану не помогали, если что… Так что оставляем панику и чистим свое оружие. У нас слабое место — небо! Если турецкие беспилотники и штатовские Томагавки с кораблей в Черном море нам его прикроют, мы справимся!» — успокоила всех Tanya XXX.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган President.gov.ua

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«Фигово без туристов остаться, ага. Боком байрактарчики выходят», — добавил Сергей.

«Клоун (президент Украины — О. П.) только был там! И даже о развитии отношений с Украиной ни слова! Возникает вопрос, что он там делал и что опять продал и наобещал?»— спрашивает Николай К.

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«Че там, туристов хотят РФ? Спасибо хоть за беспилотники коронные», — добавил Алексей К.

«Чёт после разговора Путина с Байденом нас начали сдавать… мы должны быть независимы от всяких союзов», — отметиливо.

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«Нейтралитет, но современные беспилотники мы украинцам, конечно же, продадим и про территориальную целостность Украины тоже напомним», — добавил Δημήτριος.

«Запахло жареным вот и слились. А вы чего ожидали, что за нас кто-то воевать будет? Они могут только кричать из-за угла, что осуждают», — добавил Bogdan K.

«Здесь все пишут, что Турция за**ала, вопрос: в чем? Почему она должна воевать за Украину, что Украина сделала для Турции, чтоб Турция воевала за неё, это во-первых, во-вторых, у Турции около 40 млрд товарооборота с Россией, зачем рисковать этим», — спрашивает Isi_jek.

«Я считаю, что в ответ на такое предательство Украина должна теперь на зло туркам признать Крым российским!»— иронизирует Александр.

«Ждём ответку от Зели (Зеленского—О. П.) в виде санкции против Турции и её товаров»,— пишет Паша Б.

«Та пора понять, на нас всем по*ер, русские приносят половину ВВП Турции на курортах, о какой Украине речь может быть», — добавил Konstantin F.

Российские туристы на пляже в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Еще и Макрон после встречи то же самое скажет… Как там у Юли: пропало всё!» — добавила Светлана Д.

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«Против России выступать себе дороже! Идиотов, к счастью, на свете мало!» — добавила Наталия Д.

«Вот, что ковид-закрытие воздушного сообщения животворящее делает! Ждём информацию об улучшении ситуации с ковидом в Турции», — отметил Коля К.

«Амеры (американцы—О. П.) включили заднюю, турки на нейтралке катят. И только укры (украинцы—М. Р.) без тормозов летят к пропасти. Или без мозгов», — отметил Александр К.

«Как? А как же «мы за целостность Украины и незыблемость границ»? И что там с Крымом? Теперь туркам до лампочки, чей он?»— спрашивает Анжелика К.

«По мне, так Россия может победить без единого выстрела. Просто запретить ввоз украинских товаров в Россию», — добавил Артем П.

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Напомним, с 15 апреля по 1 июня воздушное сообщение России с Турцией ограничено, а с Танзанией — закрыто в связи со вступившими в силу ограничениями, ранее объявленными оперативным штабом РФ по борьбе с распространением COVID-19.