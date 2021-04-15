Челябинск, , 17:14 — REGNUM В Челябинске на 2021 год для строительства новых дорог выделяют почти в два раза больше денег, чем в 2020-м. Город получит порядка 450 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Это связано с недоработками от прежних решений, когда жильё возводилось, а дороги нет. «Это настолько бросается в глаза, конечно, мы должны эту ситуацию исправить», — сказал глава региона Алексей Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, также в 2021 году сохранён размер областного дорожного фонда. Всего он составляет почти 800 млн рублей.