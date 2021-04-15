Москва, , 17:14 — REGNUM Министерство финансов России отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с санкциями США в отношении российского суверенного госдолга. Об этом сообщает 15 апреля пресс-служба ведомства.

«Принимая во внимание введение властями США ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации на первичном рынке, Минфин внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься Минфином с учётом рыночной конъюнктуры.

В ведомстве подчеркнули, что «значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счёте (более 4 триллионов рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения».

Минфин также представил техническое решение, призванное минимизировать риски вынужденных распродаж российских ценных бумаг нерезидентами.

«В целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня Вашингтон объявил о введении новых санкций против Москвы. Новые меры предполагают, в частности, запрет для финансовых учреждений США на покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом они по-прежнему смогут покупать и продавать российские ценные бумаги на вторичном рынке.