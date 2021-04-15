Волгоград, , 17:12 — REGNUM Не менее 73 тысяч школьников отдохнут в летний период 2021 года в Волгоградской области. Необходимые разрешения на проведение смен получили свыше 730 площадок, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе администрации региона.

Старт оздоровительной кампании традиционно начнётся 1 июня. Организованный отдых запланирован для 73 тысяч школьников, из которых порядка 53 тысяч отдохнут на базе муниципальных образовательных учреждений. В реестр организаций, получивших необходимые разрешения на проведение летний оздоровительных смен, включены свыше 730 площадок, и информация по ним продолжает актуализироваться.

«Главная задача — создать комфортные условия, обеспечив санитарно-эпидемиологические требования, противопожарные меры безопасности. Важной станет работа по информированию родителей о правилах отправления ребёнка в лагерь», — подчеркнула председатель комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области Лариса Савина.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены льготные путёвки и сертификаты в региональные лагеря и на площадки Черноморского побережья. В Волгоградской области идёт отбор пилотных организаций, которые станут участниками госпрограммы «Доступная среда». Они смогут получить целевую субсидию на создание условий для отдыха детей-инвалидов.