Липецк, , 17:09 — REGNUM Бюджет Липецкой области в 2020 году по-прежнему оставался социально-ориентированным. Около 55,4 млрд рублей, или почти две трети всех расходов региональной казны, было направлено на социальную сферу. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 15 апреля заявил глава области Игорь Артамонов, представляя депутатам отчет о результатах деятельности администрации Липецкой области за 2020 год.

Так, на развитие образования было направлено 21,4 млрд рублей (25%), сфера социальной политики получила 19,3 млрд рублей (22%), в здравоохранение вложено 9,4 млрд рублей (11%), в культуру и СМИ — 3,4 млрд рублей (4%), в физкультуру и спорт — 1,9 млрд рублей (2%). В среднем по регионам ЦФО на социальную сферу направляется 57% средств консолидированного бюджета, в Липецкой области этот показатель по итогам прошлого года составил 64%.

«2020-й для нас прошел под лозунгом «Житель в центре». Мы выстраивали работу всех органов власти под запросы липчан и создавали удобную и эффективную систему коммуникации. Сегодня в области работают шесть различных каналов связи с жителями. От традиционных — почта, телефон и сайт — до портала, инстаграма, Единой диспетчерской службы и мобильного приложения. Каждый человек найдет удобный способ и будет услышан», — подчеркнул Артамонов.

Единая диспетчерская служба за 2020 год приняла в шесть раз больше обращений, чем за 2019-й. Их количество на конец декабря превысило 500 тысяч. При этом официальных письменных обращений стало меньше на 13%, следовательно, введенные онлайн-сервисы более удобны для жителей, а по скорости рассмотрения обращений граждан — это всего три дня — Липецкая область занимает первое место в России.