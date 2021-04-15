Челябинск, 15 апреля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Ремонтные работы по ликвидации провала возле десятиэтажки на улице Куйбышева в Челябинске продлятся примерно месяц. Об этом заявил местным жителям губернатор области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Gubernator74.ru Александр Текслер на улице Куйбышева

Глава региона встретился с жильцами и рассказал им о ситуации. По его словам, она находится у него на постоянном контроле. На ремонт коллектора выделят дополнительные средства. А после устранения провала дорогу на улице Куйбышева отремонтируют.

«Работы будут идти до месяца, подрядчик будет стараться сделать все раньше, но качество — во главе угла», — заявил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, провалы на улице Куйбышева возникли в начале апреля. Их причиной стало разрушение железобетонного коллектора.