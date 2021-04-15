Липецк, 15 апреля 2021, 17:05 — REGNUM Сохранение здоровья и благополучия жителей региона стали главными задачами в работе власти Липецкой области в 2020 году. Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорилось на 53-й сессии Липецкого областного Совета депутатов, на которой глава региона Игорь Артамонов представил ежегодный отчёт о деятельности администрации.
Он рассказал, что меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией, отличались масштабностью и оперативностью. Особое внимание уделялось поддержке врачей и социальным вопросам. Из областного и федерального бюджетов на поддержку медицинских работников было направлено более 880 млн рублей. Более тысячи медиков трудились в ковидных госпиталях, в 2020 году переболели вирусом и выздоровели более 12 тысяч жителей области.
Глава региона подчеркнул, что регион смог противостоять инфекции благодаря сплоченной работе тысяч жителей — волонтеров, предпринимателей, просто неравнодушных людей.
В 2021 году в регионе началась вакцинация против коронавируса. По темпам Липецкая область находится в лидерах среди субъектов страны. Первую прививку сделали более 100 тысяч жителей области, создана вся необходимая инфраструктура для доступности вакцинирования, работают 43 стационарных и 8 мобильных пунктов вакцинации. Игорь Артамонов подчеркнул, что количество обращений по вопросам медицины в 2020 году значительно не выросло.
В 2020 году построено 16 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, одно отделение общей врачебной практики, реконструированы здания Липецкой городской детской стоматологической поликлиники, Липецкой городской поликлиники № 9 (этап 2), корпусов Липецкого областного перинатального центра на сумму около 200 млн рублей. Кроме того, в 2020 году проведена тестовая эксплуатация телемедицинских систем консультативной помощи амбулаторным больным на базе поликлиник области.
В 70% ФАПов доступны дистанционные медицинские консультации. В 2020 году проведено 1,5 тысячи сеансов консультирования. За счёт средств областного и федерального бюджетов приобретено 28 единиц санитарного транспорта, созданы два центра амбулаторной онкологической помощи. Закуплено медицинское оборудование почти на миллиард рублей. Всего на финансирование здравоохранения области было направлено почти 20 млрд рублей из разных источников.
Развитию здравоохранения будет уделяться большое внимание и в 2021 году. Первые вылеты уже сделала санитарная авиация региона. Теперь воздушные перевозки могут проводиться как в Липецк из районов области, так и из областного центра в ведущие федеральные медицинские центры.