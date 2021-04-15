Орел, , 17:02 — REGNUM Возобновить плановую госпитализацию в стационары Орловской области просят вернуть губернатора Андрея Клычкова. С обращением к главе региона выступил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, сообщил сам депутат корреспондент ИА REGNUM.

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Косогов напомним, что указ о приостановлении плановой госпитализации был издан руководителем департамента здравоохранения региона 27 октября 2020 года. В результате было приостановлено проведение операций, предоставление медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара.

«Прошло уже более пяти месяцев, и активная фаза второй волны коронавирусной инфекции пошла на спад. На данный момент количество заболевших в три раза меньше, чем в октябре 2020 года, у жителей Орловской области появилась возможность прививку от данной инфекции», — отметил Косогов.

«Мы считаем, что пришло время для постепенного возобновления плановых операций и возобновления оказания плановой медицинской помощи жителям Орловской области в условиях круглосуточного стационара с учетом создания условий, которые позволят избежать заражения пациентов», — сказал депутат, добавив, что сегодня большое количество жителей региона нуждаются в плановых операциях и в лечении в стационаре.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Орловской области, мы обращаемся к главе региона Клычкову А.Е. и убедительно просим его дать поручение руководителю департамента здравоохранения Орловской области издать приказ о возобновлении в самый короткий срок оказания медицинской помощи населению Орловской области в условиях круглосуточного стационара в плановом порядке и проведения плановых операций», — говорится в обращении.

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, временный запрет на плановую госпитализацию для стационаров Орловской области действует с 29 октября 2020 года.