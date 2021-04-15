Москва, , 17:01 — REGNUM Опрос, проведенный с представителями малого и среднего бизнеса в 16 регионах России, показал, что на местах предприниматели отмечают тенденцию к снижению объемов товарооборота с Германией. Об этом заявил вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

«Говорят об этом предприниматели европейской части страны — Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный федеральные округа — как известно всегда традиционно тяготеющие к сотрудничеству с ФРГ. И это при том, что немецкие компании по-прежнему относятся к категории наиболее желаемых инвесторов и торговых партнеров, несмотря на интенсивный характер связей регионов с азиатскими соседями, в частности, с КНР», — сказал Падалко.

В Палате выделили дополнительные причины, которые «и без того усугубляют не радужную картину внешней торговли с ФРГ в условиях санкций»: «Основное — это усиливающаяся бюрократия. Участники внешнеэкономической деятельности отмечают увеличение количества запрашиваемых немецкими властями документов — различных дополнительных справок, подтверждений, разрешений, экспертиз и так далее. Это приводит к росту издержек у бизнеса. Например, Ростов, Санкт-Петербург, Ивановская область указывают на значительные задержки сроков подготовки разрешительных документов для экспорта в Россию. Вызвано это усложнением процедуры получения разрешений в Федеральном управлении экономического и экспортного контроля ФРГ. Зачастую это приводит к нарушению контрактных обязательств по срокам поставок, ремонта и монтажа оборудования. Такие случаи раньше практически не отмечались.

Еще одна нагрузка, по словам Падалко, заключается в тяжелой и дорогостоящей процедуре сертификации продукции в Евросоюзе и Германии: «Отмечены также высокие, часто неподъемные издержки на подготовку образцов и документов, необходимых для оформления заявок на знак «Европейского соответствия». Дороже всего обходятся сертификаты на медицинские и детские товары, косметику и удобрения».

Взаимной торговле, по мнению специалиста, мешает и несовершенство электронного документооборота во внешнеэкономической деятельности: «В частности, немецкая электронная база сертификатов о происхождении товаров не содержит сведений о товаре, его наименовании, количестве и товарно-сопроводительных документах. Поэтому таможенные органы РФ не могут верифицировать информацию о ввозимом товаре при таможенном оформлении. Именно по этой причине, например, российский автопром с иностранным участием теряет большие деньги на уплате антидемпинговой пошлины».