18 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Павлов, , 09:00 — REGNUM Многие из нас почувствовали себя одинокими, внезапно оказавшись в мире, где диктуются новые правила — воздержание от объятий, поцелуев и даже рукопожатий.

Я постоянно слышу новости о распаде пар с начала коронакризиса. Среди моих друзей и знакомых много кто закончил отношения со своими партнёрами. Расстояние или, наоборот, вынужденная близость делают отношения во время пандемии настоящим испытанием, которое не все способны пройти.

В разгар этого безумия я познакомился с Полиной в Сети, написав пару глупых комплиментов её работам. Какое-то время нам приходилось общаться только онлайн, а когда обстановка вокруг немного успокоилась, мы встретились и решили, что нам нужно оставаться вместе.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Однажды в «Интересных» «Инстаграма» мне попались любопытные графические работы. Пройдя еще по паре ссылок, я понял, что их автором является очень симпатичная девушка, и я решил ей написать. Мы быстро нашли общий язык, но первое время приходилось общаться только онлайн, так как оба сидели на самоизоляции.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Полина постигает профессию художника-графика. На момент нашего знакомства ее академия, как и многие вузы по всей стране, была переведена на дистанционную работу.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Меня поразил ее талант. Рисование действительно занимает огромную часть жизни Полины. Как только мы начали встречаться, она принялась писать и печатать мои портреты. За первые два месяца их появилось три или четыре. Никогда не думал, что кому-то будет так интересно изображать мою не самую симпатичную физиономию.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Даже когда ситуация немного успокоилась, мы старались не посещать людные места. Чтобы из-за этого обстоятельства не жертвовать совместным времяпровождением, мы практически с самого начала отношений приняли решение жить вместе.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Мир вокруг стремительно менялся. Вместе с ним менялся мой образ жизни, я чувствовал, что потерял контроль над очень многими вещами. Это вызывало тревогу, но понимание того, что рядом человек, способный утешить и поддержать в трудную минуту, здорово успокаивало.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Уверен, стремительность развития наших отношений обусловлена внешними факторами. В этой новой и странной ситуации приходилось как можно быстрее учиться сосуществовать вместе, практически не было времени на притирку друг к другу, как это обычно бывает в строящихся отношениях. Умение выражать собственные желания, уважая границы партнера, приходит со временем, нам же пришлось пройти всё это в экспресс-режиме.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Но, на мой взгляд, коронакризис всё же повлиял на внутренний микроклимат в отношениях всех пар. Там, где появляются новые правила игры, неизбежно возникают и новые поводы для конфликтов. Необходимость проводить вместе буквально всё время немного утомляет.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

В конце октября я сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным, и нам пришлось самоизолироваться дома. В общении друг с другом мы старались придерживаться элементарных правил, например я всегда ел и пил из одной посуды. Для меня это был новый, не самый приятный опыт — поневоле быть угрозой для любимого человека.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Моя болезнь протекала довольно тяжело, с осложнением в виде развития вирусной пневмонии. Полина сильно переживала по этому поводу, но ее помощь и уход позволили мне достаточно быстро встать на ноги.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Я выздоровел спустя месяц, еще какое-то время заняла реабилитация. Как ни странно, Полина за всё это время не почувствовала ни одного симптома недуга.

Проект «Время быть вместе» Алексей Павлов © ИА REGNUM

Нельзя предсказать, как наши отношения будут развиваться в дальнейшем. Как бы то ни было, даже если нам придется разойтись, я всегда буду благодарен Полине как человеку, с которым я прошел рука об руку один из самых необычных и стрессовых периодов в новейшей истории.

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