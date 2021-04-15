Брюссель, 15 апреля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и НАТО выражают свою солидарность с новыми санкциями, введенными Вашингтоном против России, сообщает заявление вышеуказанных объединений, опубликованное 15 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и ЕС

Евросоюз заявил о солидарности с Вашингтоном «в связи с последствиями вредоносных киберопераций, в частности SolarWinds, которая, по мнению США, осуществлена Россией».

«Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России», — указано в заявлении военного блока НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одно из обвинений в адрес России, заявленных Белым домом, так и не было подкреплено какими-либо доказательствами или фактами.