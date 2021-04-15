Москва, 15 апреля 2021, 16:59 — REGNUM Тему предстоящих в конце года общенациональных выборов в Ливии обсудили президент России Владимир Путин и председатель ливийского Правительства национального единства Абдельхамид Дбейба, сообщили 15 апреля в пресс-службе Кремля.
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Говоря об урегулировании ситуации в Ливии, глава России приветствовал формирование готовящих выборы ливийских центральных органов власти на переходный период. Москва выразила готовность «и впредь содействовать продвижению межливийского политического процесса».
«Абдельхамид Дбейба выразил признательность за поставку в Ливию партии российской вакцины «Спутник V», — сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России поздравил ливийский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
Напомним, первая партия «Спутника V» поступила в Ливию 4 апреля.
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