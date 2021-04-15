15 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Хмурова Оксана, , 18:51 — REGNUM В группах в социальных сетях одной из главных тем стала новость о том, что известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей благотворительному фонду «Наши дети» на развитие проекта «Наставничество» в Башкирии. Сотрудники данного фонда сообщили, что сначала они сами не поверили в это, поскольку данная сумма явилась самым крупным пожертвованием от частного лица за всю историю акции «День Заботы». Они поблагодарили рэпера и заверили, что очень ценят его поступок.

Моргенштерн Okras

Данная новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей: они разделились на две группы. Одни пользователи критически отнеслись к сумме перевода и предлагали фонду не принимать эти деньги, поскольку сумма 666 считается числом зверя. Вторая же группа пользователей благодарила рэпера за пожертвование и настаивала на том, что нет разницы, кто переводит деньги и в какой сумме, поскольку главным является помощь детям.

«Я бы не стала от него принимать такую сумму. Он это делает не от всей своей души, а с каким-то сарказмом, по-издевательски. Разве не видно, что сумма дьявольского предназначения», — пишет жительница Кумертау.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

Ее поддерживает пользователь из Москвы: «Фонд Наши Дети — вы с такой радостью об этом пишите… приняли деньги от беса во плоти. Чем вы руководствовались? Верните эти грязные деньги ему обратно, пусть он ими подавится. Вам всё показано на его лице — кто он такой и кому он служит. Ещё раз прошу, верните ему деньги. Вам же перед Богом отвечать за это».

В ответ на это жительница Уфы уверяет, что разницы нет, какую рэпер внес сумму: «И на этом спасибо, молодец!!! Не пожалел… А у нас столько детей инвалидов и больных, нуждающихся в помощи… Что-то у нас многочисленные народные депутаты и артисты из шоу бизнеса не разбежались… Хотя вполне могли бы помочь!!!»

«Какая разница кто помогает деткам! Спасибо ему за это. У нас, смотрю, народ умный стал, пишут отдайте, не берите деньги. Вы возьмите и дайте такие деньги тогда сами, помогите деткам. Каждая копейка дорога тут, лишь бы только на благо пошли эти пожертвования, а не в чей-то карман», — поддерживает рэпера жительница столицы Башкирии.

Часть пользователей засомневалась в том, что поступок рэпера исходит от чистого сердца — они полагают, что это является лишь «инфоповодом для хайпа» и «рекламной акцией», что тем самым рэпер «попросту извратил саму суть пожертвования».

Иероним Босх. Страшный суд. Правая часть диптиха(фрагмент)

Другие же уверены в том, что «хоть пусть будет трижды неадекват, но он совершил доброе дело, хоть и прилюдно». Кто-то констатирует то, что «сам зарабатывает хоть и позором, но помогает же», поэтому другим деятелям шоу-бизнеса нужно брать с него пример, уверены некоторые пользователи.

По информации некоторых СМИ, поступок Моргенштерна вдохновил других: две компании перечислили пожертвования благотворительному фонду «Солнечный город» в суммах 777 777 рублей и 888 888 рублей на развитие программы «Наставничество».