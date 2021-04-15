Москва, , 16:49 — REGNUM Политические задачи Международного валютного фонда направлены на то, чтобы не допустить экономического развития РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что МВФ похвалил правительство РФ за «отличное экономическое управление» и обеспечение макроэкономической стабильности в период пандемии.

«Я бы заменил слово «стабильность» на «застой». А стабильность была при Брежневе, когда при тех ценах на нефть возводились и бесплатно раздавались миллионы квадратных метров жилья, десятками строились атомные подводные лодки, тысячами запускались новые производства. При этом ещё хватало денег и полмира кормить, — сказал Пальченко. — МВФ — это не только экономический институт, но и политический инструмент, имеет политические задачи, и эти задачи, к сожалению, прямо противоположны поддержке развитию России. Мы не растём. И логично, что МВФ нас хвалит. Кстати, он хвалит и нашу кредитно-денежную политику, исключающую экономический рост. Не представляю, чтобы МВФ хвалил финансовые власти любой западной страны, будь в этой стране ставки такие, как у нас».

Что касается поддержки экономики в период пандемии, то, как заметил Пальченко, Запад направил все усилия на поддержку МСБ и платёжеспособность граждан.

«А мы пошли «своим путём». Направили все усилия на сохранение занятости. В результате МСБ разоряется и меняет владельцев, рубль падает, а цены растут. А вот если наше правительство и ЦБ от политики «стабильности» перейдут к политике роста, сменят экономическую модель, то МВФ вряд ли нас похвалит», — заметил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что с точки зрения минимизации расходов государственного бюджета правительство России находится впереди всей планеты.

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