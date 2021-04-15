Кострома, , 17:33 — REGNUM Следственный комитет назвал обстоятельства, при которых было обнаружено тело настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрея Козлова, пропавшего 9 апреля 2021 года —сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игумен Андрей (Козлов) Https://kostromamitropolia.ru

Игумен был найден в нескольких километрах от монастыря в лесу группой следователей, полицейских и местных жителей, привлечённых к поискам. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Для того чтобы понять, что послужило причиной смерти настоятеля, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Погребение игумена назначено на 18 апреля, отпевание состоится в том же монастыре, где он служил.

Напомним, настоятель Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря, расположенного в селе Борок Буйского района Костромской области пропал вечером 9 апреля. Он покинул территорию монастыря, взяв личные деньги и документы.

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