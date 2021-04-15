Москва, , 16:48 — REGNUM Посол США в Москве Джон Салливан вызван в МИД России, сообщила 15 апреля на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, разговор «будет для американской стороны тяжелым».

«В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — сказала Мария Захарова.

Кроме того, она анонсировала «неотвратимый» ответ на новые санкции США и возложила ответственность за деградацию двусторонних отношений на Вашингтон.

«В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США», — подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля власти США ввели новые санкции в отношении 32 юридических и физических лиц России за их якобы причастность к попытке влиять на президентские выборы в США в 2020 году.

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