Москва, , 16:47 — REGNUM Жителям РФ нужно готовиться как минимум к 7-процентной продовольственной инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут подорожать кондитерские изделия.

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«Во-первых, жителям РФ нужно готовиться как минимум к 7-процентной продовольственной инфляции. И это укладывается в рамки Центрального банка. Там таргет устанавливают в районе 5%. Но это по индексу потребительских цен. А продовольственная инфляция всегда на полтора процента повыше. Обязательно где-то два-три, а то и четыре продукта вылезут на 10−15% или даже 20%, — сказал Остапкович. — Но это зависит от урожая и форс-мажоров. Что конкретно, сказать невозможно».

Как пояснил Остапкович, из-за пандемической атаки весь мир начал бороться с ее последствиями, включив печатный станок.

«А инфляция — это не рост цен. Как говорили классики, инфляция — это снижение стоимости денег. Деньги стали дешевыми, и дорожают все активы. Во всем мире дорожает продовольствие. А дальше предприниматель под дешевые деньги начинает повышать цены, и это вполне естественная ситуация. Мы встроены в этот процесс. Не может быть так, чтобы везде продукты дорожали, а у нас — нет, — сказал Остапкович. — Но у нас, к сожалению, к этому добавляется падение национальной валюты. Издержки для предпринимателей становятся дороже — импортное оборудование, импортные комплектующие, импортные составляющие. Что будет с конфетами? Подорожают, и это очевидно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что с российского рынка могут уйти мелкие производители кондитерских изделий.

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