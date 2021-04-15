Нижневартовск, Югра, 15 апреля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Югре хирурги из Нижневартовска спасли новорожденную девочку с врождённой патологией — киста яичника на всю брюшную полость. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

Odbhmao.ru/ Опухоль у новорождённой на снимке

Отмечается, что патологию выявили у ребёнка ещё до рождения, и операцию провели на третий день после появления малышки на свет.

«Выполнена органосохраняющая операция, девочке сохранили трубу. Но тем не менее пациентка в будущем требует наблюдения детского гинеколога», — сообщил заместитель главного врача по хирургии Нижневартовской окружной клинической детской больницы Владислав Галица.