Вашингтон, , 20:17 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 75 375 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 15 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,42 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 956, а общее число перевалило за отметку в 564 402.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 8547 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Флорида— 6117. На третьем — штат Пенсильвания — 5638.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено свыше 77 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.