Москва, , 16:40 — REGNUM Агрессивная политика Вашингтона не будет проигнорирована Москвой: на введённые США санкции против России последует ответ, сообщила 15 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Ответ на санкции будет неотвратимым».

Дипломат добавила, что деградация двусторонних отношений, провоцируемая Вашингтоном, должна стать очевидной для США, как и то, что придётся «расплачиваться» за утрату отношений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США ввели новые антироссийские санкции. Рестрикции касаются российского рынка облигаций, а также конкретных физических и юридических лиц.

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