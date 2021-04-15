Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Президент США Джозеф Байден объявил о введении в действие режима чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из-за «пагубных действий» России, сообщает 15 апреля Белый дом.

В письме Байдена конгрессу США сказано о чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации», — указано в документе.

Стоит отметить, что режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности является одним из законных оснований для введения новых санкций Белым домом

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