Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону отопительный сезон завершится 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра.

«К этому времени среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке выше +8 градусов. Сейчас администрация готовит документы о завершении отопительного периода», — уточнили в мэрии.

К отопительному сезону 2021−2022 годов коммунальщики будут готовиться уже с 17 апреля. В частности, будет проведена промывка, опрессовка, ревизия и ремонт инженерных сетей.