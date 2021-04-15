Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Годовая инфляция в Ленинградской области в марте 2021 года составила 5,3% — после 4,9% месяцем ранее. Это по-прежнему ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом. При этом в регионе несколько замедлился рост цен на макароны, крупы и сахар, отметили 15 апреля в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка России.

В Ленинградской области замедлился рост цен на макароны, крупы и сахар Пресс-служба отделения по ЛО Северо-Западного ГУ Банка России

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Динамика инфляции в Ленобласти определялась факторами, характерными для большинства российских регионов — восстановлением потребительского спроса и ростом издержек производителей.

«Локальной причиной роста инфляции стала ценовая политика крупнейшего провайдера на рынке услуг связи», — пояснили в отделение ЦБ РФ.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил в марте 6,8% — после 6,3% месяцем ранее. Эта динамика сформировалась, в основном, под влиянием роста издержек производителей.

«Рост себестоимости продукции птицефабрик, обусловленный повышенными расходами на кормовые добавки, упаковку, логистику на фоне прошлогоднего ослабления рубля и текущего подорожания ГСМ, привел к ускорению роста цен на куриное мясо и яйца», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, ограничения, введенные из-за пандемии, способствовали снижению спроса на услуги общественного питания и замедлению роста цен в организациях быстрого обслуживания. Однако в марте 2021 года в Ленинградской области были сняты последние серьезные ограничения на работу кафе и ресторанов, что способствовало восстановлению спроса на их услуги, следствием чего стало подорожание чашки кофе и увеличение темпов роста цен на гамбургеры.

«Рост цен на макароны, крупы и сахар замедлился — жители Ленинградской области стали меньше закупать впрок продукты длительного хранения», — подытожили в пресс-службе.

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