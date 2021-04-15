Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Президент США Джо Байден обсудил с двумя предшественниками, Джорджем Бушем — младшим и Бараком Обамой, решение вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, тем самым заканчивая участие в самой длинной для Соединенных Штатов войне. Об этом 15 апреля сообщает CNN.

Два телефонных разговора между президентом и экс-президентами подчеркнули, на сколько затяжным оказался конфликт, охвативший время правления четырех администраций Белого дома и продлившийся почти 20 лет.

Буш, который объявил о начале войны в Афганистане 7 октября 2001 года, отказался комментировать беседу с Байденом.

В свою очередь Барак Обама высоко оценил лидерскую позицию нынешнего президента и его решение вывести американских военных из Афганистана. Он отметил, что пришло время признать, что США достигли всего, чего могли с помощью военного присутствия в этой стране.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Джо Байден написал в своем Twitter о том, что вывод войск США из Афганистана начнется 1 мая и должен завершиться 11 сентября 2021 года.