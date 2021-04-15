Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону избрана мера пресечения двум фигурантам уголовного дела, по которому проходит глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. Главный фигурант до сих пор находится в розыске.

Ленинский районный суд отправил под стражу сына предполагаемого организатора многолетнего отмывания денег и руководителя Аксайского рынка. Оба будут находиться под арестом в течение двух месяцев.

ИА REGNUM сообщало, что один из сыновей предполагаемого организатора преступного сообщества был задержан в Ростове-на-Дону 14 апреля. Ещё один сын бизнесмена был отправлен под стражу в тот же день, что и глава администрации Аксайского района.

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