15 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Появление новых инвесторов в Киргизии маловероятно до полной стабилизации ситуации по текущим инвестиционным проектам.

Евгения Ким, , 18:16 — REGNUM Международный валютный фонд рекомендует властям Киргизии заняться укреплением доверия со стороны бизнеса. Сделать это, по мнению экспертов, можно, восстановив «политическую стабильность, предсказуемость курса экономической политики и решительные реформы, направленные на улучшение делового климата». Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал ИА REGNUM ситуацию в Киргизии.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Сможет ли президент Киргизии Садыр Жапаров защитить инвесторов и восстановить доверие?

По итогам поездок Садыра Жапарова в Россию, Казахстан и Узбекистан можно сделать вывод о том, что глава страны понимает значимость своей позиции в вопросе инвестиционного климата. Сейчас глава Киргизии во многом является гарантом стабильности, и хочется надеяться, что он переосмыслит свои позиции в качестве лидера страны. (Жапаров, будучи в оппозиции неоднократно предлагал национализировать рудник «Кумтор» — прим. ИА REGNUM),

Если на первом этапе перед Жапаровым стояла задача прийти к власти, то сейчас она изменилась. Президент должен понимать, что необходимо решать накопившиеся проблемы.

Садыр Жапаров Gov.kg

Определенная эволюция подходов — от оппозиционера к руководителю видна по работе с текущими инвестиционными проектами в горнорудной отрасли с участием иностранного капитала. Сейчас Жапаров смотрит на вопрос привлечения инвестиций в Киргизию как государственник.

Однако ситуация в стране остается достаточно сложной. Кто бы сейчас ни руководил Киргизией, решить копившиеся годами проблемы безболезненно и быстро — достаточно сложно.

Изъятие земель под добычу драгоценных металлов и промышленное освоение, как происходит с «Кумтором» и «Джеруем» (два крупнейших месторождения золота в Киргизии — прим. ИА REGNUM) в условиях текущего характера экономики и привычного уклада жизни местного населения — затруднительно.

Президенту придется искать механизмы взаимодействия и успокоения людей, чтобы стабилизировать ситуацию.

ИА REGNUM: Как выйти из ситуации с наименьшими потерями?

Универсальным способом является максимальное вовлечение местного населения. В первую очередь это обеспечение налоговых отчислений в местные бюджеты, чтобы люди напрямую видели взаимосвязь между наличием экономического объекта на их территории со своим благосостоянием. Помимо рабочих мест это может быть появление садиков, дорог и так далее.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

Пока с уверенностью можно сказать одно — до полной стабилизации ситуации по текущим инвестиционным проектам сложно ждать серьезных перемен в вопросе привлечения новых инвестиций. Например, сейчас крупная российская компания начала работу в Киргизии под гарантии официального Бишкека. Запуск производства на руднике «Джеруй», в котором участвовали президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров, — является определенным показателем.

ИА REGNUM: Показателем чего?

Защиты инвестиций на президентском уровне. Подобную поддержку нужно искать для каждого крупного проекта в Киргизии, чтобы быть уверенным в его реализации и защите прав инвесторов.