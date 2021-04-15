Владимир Васильев, 15 апреля 2021, 18:17 — REGNUM Американский консервативный журнал о международной политике The National Interest опубликовал на редкость правдивый анализ ситуации, складывающейся вокруг Юго-Востока Украины. Издание весьма авторитетное, оно является составной частью аналитического центра The Center for The National Interest, основателем которого в 1994 году выступил бывший президент США Ричард Никсон.

США
США
Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о статье аналитика компании Wikistrat Грега Лоусона (Greg Lawson) под названием «Стратегический кризис вокруг Украины может погубить Тайвань». Суть публикации раскрывает её подзаголовок «Наши лидеры рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, с которым они, возможно, не смогут справиться».

Кстати, компания Wikistrat была основана в 2010 году в Израиле, а штаб-квартиру имеет в Вашингтоне. Wikistrat специализируется на геостратегическом анализе и бизнес-консультировании.

Вернёмся к статье Грега Лоусона. Основной тезис его публикации состоит в том, что Соединённые Штаты подвергают себя чрезмерному риску, активно вмешиваясь в ситуацию на Юго-Востоке Украины. Объясняя жёсткую позицию России по вопросу о членстве Украины в НАТО, автор предлагает посмотреть на всё это с позиции российских интересов и считает это «огромной стратегической ошибкой» США.

Приведём цитату: «Представьте себе, что Россия или Китай делают это с Соединёнными Штатами, заключая военный союз с Мексикой и размещая там большое количество своей военной техники. Мы видели, что произошло с Хрущёвым и Кубой».

Грег Лоусон верно рассуждает. Не далее как 18 марта 2021 года президент России Владимир Путин в ходе приветственного выступления на концерте в «Лужниках» в честь государственного праздника — Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — сказал следующее: «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано».

Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма
Kremlin.ru

Говоря о «щедрых подарках России», Владимир Путин имел в виду суверенные государства, образовавшиеся на постсоветском пространстве после распада Советского Союза, которые ранее были частью СССР, а до него частью Российской империи.

Грег Лоусон также верно оценивает военный потенциал Российской Федерации: «Прежде всего, Россия — великая ядерная держава. В настоящее время это единственная ядерная держава, которая может убить десятки миллионов американцев в короткие сроки. Надо принять это… И это не гипербола».

Да, между Россией и Соединёнными Штатами установлен стратегический паритет. Однако надо учитывать, что в вопросе модернизации своих стратегических ядерных сил Москва явно обошла Вашингтон.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции 29 января 2021 года: «В результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70%, стратегических ядерных сил — 86%».

По оценкам военных экспертов, по модернизации морской компоненты ядерной триады США отстают от России на 12−15 лет, по модернизации сухопутной компоненты — на 8−12 лет. В такой чувствительной сфере, как гиперзвуковые вооружения, Вашингтону тоже нечем похвастаться — отставание от Москвы как минимум на 3−5 лет. Поэтому более точным названием статьи Грега Лоусона было бы такое: «Стратегический кризис вокруг Украины может погубить США».

ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей»
ПЛ К-550 «Александр Невский» проекта 955 «Борей»
Mil.ru

В своей публикации Грег Лоусон также указывает на опасность для США увязнуть в конфликте на Юго-Востоке Украины, чем неминуемо воспользуется Китай и захватит Тайвань: «Китай получит прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением. Многие наши военачальники уже опасаются китайского вторжения на Тайвань».

Следует заметить, что Китай всё увереннее ведёт себя с Тайванем, справедливо считая его китайской территорией. Например, 12 апреля 2021 года НОАК отработала один из сценариев нанесения массированного ракетного авиационного удара по острову Тайвань. В нём впервые было задействовано 25 единиц авиатехники: 12 истребителей и 4 стратегических бомбардировщика, а также два противолодочных самолёта и один самолет ДРЛО.

Решимость российского военно-политического руководства защитить население Донбасса в случае вооружённой агрессии Киева против ЛДНР очевидна. Это видно и по жёстким комментариям российского МИДа.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 13 апреля 2021 года заявил следующее: «Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет». Так он отреагировал на решение США направить в Чёрное море свои эсминцы USS Donald Cook и USS Roosevelt «в знак поддержки Украины» со стороны США в связи с обострением ситуации в Донбассе. Кстати, 14 апреля стало известно: посольство США в Анкаре уведомило Турцию о том, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

С-400 в Крыму
С-400 в Крыму
Владислав Осипов © ИА REGNUM

Звонок президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину, состоявшийся 13 апреля 2021 года, говорит о намерении американской администрации снять напряжение в сложившейся ситуации, однако он пока не свидетельствует об искренности намерений Вашингтона улучшить отношения с Россией.

Публикация Грега Лоусона в журнале The National Interest трезво оценивает обстановку на Юго-Востоке Украины и российско-американские отношения. Такого трезвого подхода явно не хватает значительной части американского истеблишмента.

Не исключено, что реализма администрации Джо Байдена добавит вызов посла США Джона Салливана в Кремль 13 апреля и его беседа с помощником президента России Юрием Ушаковым. Надо полагать, что Салливан был ознакомлен со словами Владимира Путина на случай, если Соединённые Штаты просто затевают дипломатическую игру для выигрыша времени с целью получить стратегическое преимущество по ситуации на Юго-Востоке Украины.

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
(сс) The White House

Как говорится, «по делам их узнаете их». Курирующий американское направление замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 апреля прямо сказал: «США являются нашим противником, делают всё для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене, других элементов в их подходе к нам мы не видим. Выводы такие».

Слово «партнёры» уходит из лексикона. Россия стала называть вещи своими именами. Соединённым Штатам стоит серьёзно подумать, как им поступать в дальнейшем, ибо они «рискуют впасть в глубокий стратегический кризис, с которым они, возможно, не смогут справиться».