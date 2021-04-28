Нарастание новых случаев коронавируса в мире остановить пока не удаётся, несмотря на усиление кампании по вакцинации и новые ограничительные меры, вводимые для предотвращения тяжелых последствий третьей волны пандемии. По общему количеству выявленных случаев COVID-19 среди регионов мира первое место занимает американский регион, наибольший прирост новых случаев зарегистрирован в европейском регионе. В относительных значениях максимальный прирост показывает Юго-Восточная Азия. При этом продолжаются споры и политические конфликты вокруг доступа разных стран к вакцинам, а также скандалы в связи с негативными последствиями тех или иных препаратов для здоровья прививаемых людей. Однако все сходятся в том, что альтернативы массовой вакцинации в борьбе с коронавирусом нет. Все подробности ситуации с COVID-19 в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

16:34 15.04.2021 Вакцина AstraZeneca в Барбадосе. (сс) PMO Barbados

16:59 15.04.2021 Председатель ливийского Правительства национального единства Абдельхамид Дбейба поблагодарил в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина за поставку в Ливию партии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили 15 апреля в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин и глава переходного правительства Ливии обсудили выборы и вакцинацию

17:27 15.04.2021 Пандемия существенно повлияла на отношения российского и европейского бизнеса, но он сумел пережить это непростое время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе. Читайте также: Во время пандемии европейскому бизнесу было комфортнее в РФ, чем в ЕС?

17:45 15.04.2021 В США за последние сутки зафиксировано 75 375 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 956 пациентов с COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Об этом: В США за сутки выявлено более 75 тысяч случаев COVID-19

18:03 15.04.2021 В ходе телефонного разговора 15 апреля Александр Лукашенко обсудил с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым «состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества». «В числе основных тем была и пандемия COVID-19, методы борьбы с ней, а также вакцинация населения и производство вакцины от COVID-19», — сказано в официальном сообщении. Читайте подробнее: Лукашенко и Назарбаев обсудили COVID-19

18:19 15.04.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2672 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 30 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Читайте также: В Великобритании за сутки выявлено более 2,6 тысячи случаев COVID-19

18:38 15.04.2021 Российские власти продлили действие запрета на полёты в Великобританию, введённого из-за пандемии коронавируса, до 1 июня 2021 года. Читайте также: Россия продлила запрет на полёты в Великобританию

18:58 15.04.2021 Вероятно, коронавирус нового типа распространился в результате утечки из лаборатории в Китае, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс 15 апреля в Конгрессе. Об этом: Глава Нацразведки США обвинила Китай в утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

18:59 15.04.2021 Около 50 тысяч организованных туристов из России находятся в настоящее время в Турции, около 4 тысяч — в Танзании, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Читайте подробнее: Ростуризм назвал число российских туристов в Турции и Танзании

19:44 15.04.2021 Решение прекратить использование вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоза у молодых пациентов приняли власти Норвегии. Об этом 15 апреля сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения страны. Читайте подробнее: «Риск больше, чем от COVID-19» — Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca

19:45 15.04.2021 Вакцина AstraZeneca. (сс) Gencat

19:48 15.04.2021 Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 576 тыс. на прошлой неделе, что стало самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают тот факт, что в стране меньше людей начали терять работу. Об этом 15 апреля пишет Associated Press. Подробности в материале: В США отмечено рекордно низкое число заявок на соцпособия с начала пандемии

20:02 15.04.2021 В Черногории 37 519 человек, то есть 6,1 процента населения, на данный момент получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 13 290 человек получили вторую дозу, сообщается на сайте covidodgovor. me 15 апреля. Читайте также: В Черногории вакцинировали 6% населения

20:15 15.04.2021 Правительство Украины выделило дополнительные средства из государственного бюджета в размере 6,5 млрд грн (порядка $230 млн) на закупку вакцин от COVID-19. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба министерства финансов. Читайте также: Ради Pfizer? Власти Украины дополнительно раскошелились на закупку вакцин

20:16 15.04.2021 Вакцина компании Pfizer (cc) Tim Reckmann

20:17 15.04.2021 В США за последние 24 часа зафиксировано 75 375 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 15 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявлено свыше 75 тыс. новых случаев коронавируса

20:23 15.04.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 100 135 случаев заражения коронавирусом. 85 196 пациентов уже здоровы. 2039 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 900 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 599 носителей коронавируса

20:28 15.04.2021 Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с работниками больницы в Реймсе объявил создании программы бесплатной психологической помощи детям, чье психическое здоровье пострадало от кризиса, связанного с COVID-19. Об этом сообщает Le Figaro. Читайте также: Макрон пообещал бесплатную психологическую помощь детям

20:30 15.04.2021 Более 12,5 млн жителей Пекина на настоящий момент прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, причем, свыше 7,5 млн человек получили уже вторую инъекцию, которая предусмотрена соответствующей программой. Ежедневно вакцина китайского производства вводится более чем 400 тыс. человек. Читайте также: В Пекине быстрыми темпами продвигается вакцинация от коронавируса

20:32 15.04.2021 Китайская вакцина CoronaVac, поставленная в Бразилию. (сс) Prefeitura de Itapevi — Perfil Oficial

20:38 15.04.2021 В мире за последние сутки зафиксировано более 805 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 10 января 2021 года, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ сообщила о максимальном приросте больных COVID-19 с начала января

20:47 15.04.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 129 128 случаев заражения коронавирусом. 100 013 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2335 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четыре человека — за последние сутки. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 169 носителей коронавируса

21:07 15.04.2021 Риск возникновения тромбоза после применения вакцин Pfizer и Moderna примерно такой же, как после вакцины AstraZeneca. Об этом 15 апреля сообщили ученые из Оксфордского университета. Читайте подробнее: Тромбоз от AstraZeneca столь же вероятен, как от Pfizer и Moderna — ученые

21:08 15.04.2021 Вакцина Moderna.

21:24 15.04.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 145 001 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4357 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 35 пациентов с диагнозом COVID-19. Днем ранее скончались 33 человека с таким диагнозом. 120 707 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 19 937 человек. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 890 носителей коронавируса

21:25 15.04.2021 По данным на15 апреля, в Италии умерли 115 937человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на380 (днем ранее — на 469). Число подтвержденных носителей выросло на16 974(днем ранее — на16 168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 826 156 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 510 023человека — на4637 меньше, чем днем ранее. Читайте также: От коронавируса в Италии привили 7% населения

21:41 15.04.2021 Средний возраст умерших носителей коронавируса в Италии снизился до 65 лет, сообщил в интервью La Stampa комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло. В начале эпидемии этот показатель был на уровне 80 лет, и ситуация вызывает опасения, отметил комиссар. Необходимо продолжать прививать граждан, прежде всего пожилых, добавил он. Об этом: Средний возраст жертв коронавируса в Италии снизился до 65 лет

21:45 15.04.2021 Программа поэтапного снятия антикоронавирусных ограничений может быть утверждена правительством Италии уже на будущей неделе, 19−25 апреля, заявил министр экономического развития Джанкарло Джорджетти. Для такого сценария требуется, чтобы эпидемиологическая ситуация продолжала улучшаться, отмена ограничений будет постепенной, и у каждого этапа будут свои четкие правила, добавил он. Читайте подробнее: Правительство Италии обещает бизнесу скорое начало снятия ограничений

21:48 15.04.2021 Эпидемиологическая ситуация в Италии улучшается, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.Трудности, через которые еще предстоит пройти, не стоит недооценивать, но уже можно говорить о том, что совместные усилия властей и граждан (особенно в части вакцинации) дают результат, и в будущее можно смотреть с надеждой, добавил он. Об этом: Минздрав Италии о борьбе с эпидемией: есть основания для оптимизма

21:53 15.04.2021 В Италии в 2021 году подтверждены четыре случая смертей пациентов в течение двух недель после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщили в национальном фармацевтическом агентстве.Во всех четырех случаях были зафиксированы тромбозы. Читайте подробнее: После прививок вакциной AstraZeneca в Италии умерли четыре человека

21:54 15.04.2021 Вакцина AstraZeneca. (сс) ŽupaBA VUCBA

22:04 15.04.2021 В ближайшем будущем ситуация с вакциной от коронавируса компании Johnson&Johnson разрешится, заявил комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.Он выразил уверенность в том, что эта вакцина внесет свой вклад в борьбу с эпидемией в Италии. Читайте также: Власти Италии рассчитывают на вакцину Johnson&Johnson

22:07 15.04.2021 В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) наблюдается заметное улучшение эпидемиологической ситуации, заявил губернатор Аттилио Фонтана.Индекс распространяемости вируса снизился до 0,78, уже можно думать об отмене ограничений и «постепенном возвращении к свободе», отметил он. Читайте также: Ситуация с коронавирусом в Милане заметно улучшилась

22:41 15.04.2021 Власти регионов Италии поддерживают решение правительства страны отменять антикоронавирусные ограничения поэтапно, заявил в четверг, 15 апреля, глава Конференции регионов страны Массимилиано Федрига. Читайте также: Антикоронавирусные ограничения в Италии будут отменять пошагово

22:58 15.04.2021 Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили по телефону вопросы сотрудничества в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Читайте также: Лавров и глава ВОЗ обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

23:44 15.04.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 41. Данная информация была опубликована 15 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 41 человек

23:49 15.04.2021 Глава Косово выразила благодарность Хорватии за постоянную поддержку и заявила о готовности расширить двустороннее сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. При этом Османи упомянула о том, что власти Косово предпринимают немыслимые усилия для того, чтобы обеспечить необходимые для вакцинации всех граждан от COVID-19 объемы поставок вакцин в самое ближайшее время. Политик подчеркнула, что всеобщая вакцинацию в пандемию требует проявления глобальной солидарности, и выразила надежду на помощь дружественных государств в обеспечении поставок. Подробности в материале: Глава Косово описала попытки добыть вакцины от COVID-19 послу Хорватии

00:50 16.04.2021 В ходе встречи с главами представительств различных агентств ООН в Косово президент края Вьоса Османи подчеркнула, что в настоящее время главным приоритетом для Косово является обеспечение поставок объема вакцины, необходимого для вакцинации всего населения края и наилучшее управление эпидемиологической ситуацией. Читайте также: Глава Косово назвала приобретение вакцин от COVID-19 приоритетом

01:53 16.04.2021 Четвертая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Венесуэлу, 15 апреля сообщил венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо в эфире телеканала VTV. Об этом: Венесуэла получила новую партию «Спутника V»

02:06 16.04.2021 Роспотребнадзор предложил дважды проверять на наличие коронавирусной инфекции всех граждан России, прибывших из Турции и Танзании на Родину. Соответствующее предложение опубликовано на официальном портале правовой информации. Читайте подробнее: Роспотребнадзор предложил дважды тестировать прибывших из Турции и Танзании

02:07 16.04.2021 На 73 174 подтвержденных случая заражения коронавирусом выросло за сутки их общее число в Бразилии, которое теперь составляет 13 746 681. Об этом 15 апреля сообщает минздрав страны на своем сайте. Подробности в материале: В Бразилии выявили более 73,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

03:43 16.04.2021 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 24 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: В Аргентине за сутки выявили почти 25 тыс. носителей коронавируса

05:00 16.04.2021 Власти Японии расширили действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, еще на четыре региона — префектуры Канагава, Сайтаму, Тибу и Айти. Об этом заявил глава японского министерства экономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции. Читайте также: В четырех префектурах Японии продлили ограничения из-за COVID-19

05:48 16.04.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 673 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 650 носителей коронавируса

06:22 16.04.2021 Вопрос о безопасности вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американского концерна Johnson & Johnson, будет рассматриваться экспертами Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) 23 апреля. Об этом со ссылкой на источники 15 апреля сообщает телеканал CNN. Об этом: Медрегулятор США 23 апреля обсудит безопасность вакцины J&J

07:06 16.04.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с южнокорейской компанией Huons Global, в соответствии с которым ей будут переданы технологии для производства вакцины «Спутник V» и разрешён экспорт в третьи страны. Об этом 16 апреля сообщило агентство Yonhap. Подробности в материале: В Южной Корее будут производить «Спутник V» на экспорт

07:07 16.04.2021 В Северной Македонии 15 апреля началась вакцинация лиц в возрасте младше 75 лет, подавших заявку на вакцинацию от COVID-19 на сайте vakcinacija. mk и через семейных врачей. Подробности в материале: В Северной Македонии началась вакцинация лиц младше 75 лет от COVID-19

07:10 16.04.2021 Вакцинация. (сс) Governo do Estado de São Paulo

07:32 16.04.2021 Благодаря улучшающейся эпидемиологической обстановке после 11-дневного карантина, который закончился 11 апреля, правительство Словении разрешило в 8 из 12 округов открыть террасы в ресторанах. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте также: В Словении смягчают меры после улучшения эпидемиологической ситуации

07:42 16.04.2021 15 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска выступил в Сейме с докладом о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 в республике. Об этом передает Dziennik. По его данным, наиболее часто побочные эффекты возникают после вакцинирования препаратом AstraZeneca. Так, данным препаратом вакцинированы 1,9 миллиона человек, из них на побочные эффекты жаловались 3057 человек. Об этом: В Польше рассказали о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19

08:13 16.04.2021 Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas. Об этом: Коронавирусом за границей заразились 4,2 тысячи граждан Индонезии

08:16 16.04.2021 Ферма в Иордании (cc) International Labour Organization ILO

08:18 16.04.2021 15 апреля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна закупила у России 60 миллионов доз вакцины Sputnik V против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: Иран закупил 60 миллионов доз российской вакцины Sputnik V от COVID-19

08:24 16.04.2021 15 апреля иранский научно-исследовательский институт вакцины и сыворотки, производитель коронавирусной вакцины в Иране, заявил, что массовое производство вакцины Cov Pars начнется в конце августа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Массовое производство иранской вакцины Razi начнется в конце августа

08:27 16.04.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в стране обнаружен штамм коронавируса B1525, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии обнаружен штамм коронавируса B1525

08:37 16.04.2021 Работницы текстильной фабрики в защитных масках. Иордания (cc) International Labour Organization ILO

08:48 16.04.2021 На фоне приостановки Россией авиационного сообщения с Турцией из-за пандемии коронавирусной инфекции, Украине необходимо наращивать поток своих туристов в данную страну. Об этом 16 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский свое в видеокоментарии по итогам заседания СНБО страны в четверг. Читайте подробнее: Зеленский заявил о необходимости повысить турпоток в Турцию

08:53 16.04.2021 15 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 321 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 65 680. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 321 человека

08:54 16.04.2021 Решение о начале с 19 апреля третьего этапа смягчения мер ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приняли власти Португалии. Об этом 16 апреля заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта, его слова приводит издание Jornal de Negocios. Об этом: В Португалии анонсировали новый этап смягчения ограничений по SARS-CoV-2

08:56 16.04.2021 Чилийцы в пункте вакцинации против коронавируса. (сс) Vocería de Gobierno

08:58 16.04.2021 Рекомендацию гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлили до 16 мая из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте также: В Южной Корее вновь продлили рекомендацию избегать поездок за границу

09:01 16.04.2021 Финляндия начала переговоры с Россией, темой которых является закупка российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Об этом сообщила финская газета Yle. Об этом: Финляндия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник V»

09:03 16.04.2021 В Швеции женщины играют гораздо более активную роль в экстремистских группах, пропагандирующих насилие, чем ранее. К таким выводам пришли сотрудники Института исследований будущего, подготовившие доклад о роли женщины в составе экстремистских групп. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Швеции каждым седьмым экстремистом является женщина — исследование

09:05 16.04.2021 Когда 21 апреля Дания вновь снимет карантинные ограничения, меры по инфекционному контролю на фоне пандемии коронавируса будут ослаблены даже больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: Дания готовится к послаблению карантинных ограничений

09:10 16.04.2021 В Дании, после того как 14 апреля было объявлено о прекращении использования вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, проходят дебаты о том, что делать с неиспользованными дозами вакцины. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Дании не знают, что делать с оставшейся вакциной AstraZeneca

09:18 16.04.2021 Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин от COVID-19 в Швеции, считает, что Евросоюз мог бы иначе вести переговоры с AstraZeneca в отношении поставок препарата. Об этом он заявил в интервью Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции раскритиковали ЕС за «сюрприз» от AstraZeneca

09:31 16.04.2021 В Польше может быть отменен режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, связанный с пандемией коронавируса. Об этом написал 15 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Польше назвали условие для отмены масочного режима

09:34 16.04.2021 Министерство здравоохранения Малайзии предложило запретить гражданам путешествовать и навещать родственников в праздник Лебаран из-за всплеска случаев заражения коронавирусом, достигшего рекордного уровня за последние пять недель, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Минздрав Малайзии предложил запретить навещать родственников в Лебаран

09:38 16.04.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прибывает в Боливию minsalud.gob.bo

09:58 16.04.2021 Действие запрета на въезд на территорию Филиппин для граждан иностранных государств, связанного с пандемией коронавируса, продлено властями этой страны до 30 апреля. Об этом 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке, его слова приводит медиагруппа ABS — CBN. Подробности в материале: Власти Филиппин продлили запрет на въезд в страну для иностранцев

10:24 16.04.2021 За истекшие сутки на Украине было выявлено 17 749 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: На Украине за сутки выявили свыше 17,7 тыс. носителей коронавируса

10:27 16.04.2021 «Зеленые» и «Шведские демократы» призывают к инвестициям в другие области, помимо тех, на которые правительство сосредоточило свое внимание в весеннем законопроект по бюджету Швеции на 2022 год. Однако, комментируя в эфире телеканала SVT деятельность правительства «Социал-демократов» и предложенный ими бюджет, лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон и вовсе заявил о том, что Швеция хуже всего справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Подробности в материале: Лидер оппозиции Швеции раскритиковал работу властей по борьбе с пандемией

10:29 16.04.2021 Граждане Швеции, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, теперь могут встречаться с еще большим количеством людей, чем прежде. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передает новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции объявили новые рекомендации для вакцинированных от COVID-19

10:36 16.04.2021 Лаборанты в Иране. (сс) Hamid Tavakoli. Fars News Agency

10:38 16.04.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 217 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 16 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса

10:41 16.04.2021 Кампания по вакцинации населения Швеции от COVID-19 продолжается, несмотря на все трудности и проблемы. Об этом несколько минут назад было сообщено в ходе онлайн пресс-конференции с участием лиц, ответственных за борьбу с пандемией коронавируса в Швеции, передает новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции от COVID-19 привился каждый пятый житель страны

10:49 16.04.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии был выявлен 25 831 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Об этом: В Германии за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

11:05 16.04.2021 На период Пасхи и майских праздников на территории Украины будет введен особый режим карантинных ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Об этом 16 апреля рассказал украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24». Читайте также: Власти Украины намерены ввести на Пасху особый режим карантина в стране

11:26 16.04.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 92 660 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: В Южной Корее от COVID-19 привили более 1,3 млн человек

11:27 16.04.2021 В американском штате Мичиган зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19, и некоторые из клиник региона на данный момент уже заполнены на 90−95%. Об этом 16 апреля сообщает телекомпания CNN со ссылкой на заявление крупнейшей системы здравоохранения штата Beaumont Health. Подробности в материале: В штате Мичиган зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 — CNN

11:37 16.04.2021 В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекцией на Украине стабилизировалась «почти по всей стране» благодаря ранее введенным карантинным мерам. Об этом 16 апреля заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего выступления в парламенте страны. Об этом: В минздраве Украины заявили о стабилизации ситуации с SARS-CoV-2 в стране

12:28 16.04.2021 Вакцина компании Pfizer (cc) Tim Reckmann

12:33 16.04.2021 Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич выполнил своё обещание и привился российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». произведённой на белорусском предприятии РУП «Белмедпрепараты». Об этом 16 апреля сообщили в министерстве здравоохранения страны. Об этом: Глава минздрава Белоруссии привился «Спутником V»

12:37 16.04.2021 За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 202 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщает минздрав ДНР. Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили более 200 новых носителей коронавируса

12:50 16.04.2021 В службе здравоохранения столицы Индонезии заявили, что за последние две недели было отмечено значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В столице Индонезии растёт число случаев заражения коронавирусом

13:02 16.04.2021 Пандемия коронавируса никогда не сможет победить южнокорейский народ. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Чон Сэ Гюна, уходящего в отставку с поста премьер-министра Южной Кореи. Об этом: В Южной Корее призвали мобилизовать силы для преодоления пандемии

13:14 16.04.2021 Экспресс-тест на коронавирус. (сс) dronepicr

13:22 16.04.2021 По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявлено 5363 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии 43 тысячи человек умерли от COVID-19

13:37 16.04.2021 Еврокомиссия продлила договор с американским фармацевтическим концерном Pfizer о поставках вакцины от коронавируса вплоть до 2023 года. Об этом сообщил Delfi, отметив, что для Латвии это означает получение дополнительных партий вакцины этого производителя. Читайте подробнее: Евросоюз выделит Латвии дополнительные вакцины Pfizer/BioNTech

13:41 16.04.2021 Строгие ограничения, введенные в Латвии в связи с эпидемией коронавируса, начнут постепенно смягчаться, несмотря на сохранение режима карантина. Такое решение принято на заседании правительства страны, сообщила пресс-служба кабинета министров. Читайте подробнее: В Латвии объявлены сроки снятия ограничений

14:17 16.04.2021 Пик третьей волны пандемии коронавируса в больницах Польши уже позади. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 16 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках брифинга. По его словам, количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в стране снижается уже три дня. Читайте подробнее: В Польше зафиксировали снижение числа пациентов с COVID-19 в больницах

14:17 16.04.2021 Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo

14:26 16.04.2021 Первая партия вакцины от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer — BioNTech в количестве 177 тыс. доз прибыла на Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом 16 апреля сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ. Читайте подробнее: На Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 компании Pfizer

14:56 16.04.2021 Вакцина Moderna.

15:05 16.04.2021 В марте 2021 года продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе выросли на 62,7%, до 1 384 924 единиц. В Европейской ассоциации автопроизводителей отметили, что значительный рост продаж авто обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса в большинстве европейских стран автоцентры были закрыты. Читайте подробнее: Продажи легковых машин в Евросоюзе выросли на 62,7%

15:10 16.04.2021 Ситуация с коронавирусом на Украине. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

15:11 16.04.2021 Китай, Франция и Великобритания намерены совместно помочь развивающимся странам в получении вакцин от COVID-19. Об этом в ходе трехстороннего видеосаммита с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

15:16 16.04.2021 Аконит, также известный как иссык-кульский корень, — это многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Все части растения содержат аконитин — один из самых сильных растительных ядов. Читайте также: Президент Киргизии предлагает лечить COVID-19 настойкой на ядовитом корне

15:40 16.04.2021 На территории Великобритании выявили новый штамм-мутант коронавируса SARS-CoV-2, который может быть более заразен по сравнению с бразильской и южноафриканской разновидностями и оказаться менее восприимчивым к вакцинам от COVID-19. Об этом 16 апреля сообщает Управление по охране общественного здоровья страны. Читайте также: В Британии выявили новый штамм-мутант коронавируса

15:42 16.04.2021 «Скорость третьей волны коронавирусной инфекции в Киргизии быстро набирает обороты. Уже сейчас нужно принимать необходимые меры по предотвращению рисков и распространения этой болезни», — представитель Программы развития ООН Луиз Чемберлен. Об этом: Чиновники ООН выясняют, готова ли Киргизия к третьей волне пандемии

16:08 16.04.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca.

16:18 16.04.2021 Первый этап вакцинации препаратом европейской компании AstraZeneca прошла германский федеральный канцлер Ангела Меркель, написал 16 апреля официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в Twitter. Подробности в материале: Меркель вакцинировалась препаратом AstraZeneca

16:26 16.04.2021 Правительство любой страны в условиях эпидемии вынуждено ограничивать людей в правах, однако вопрос состоит в том, насколько адекватны эти ограничения и насколько открытый диалог с народом ведет власть. Читайте также: В советской Эстонии не было эпидемий, в нынешней Эстонии она есть — мнение

16:37 16.04.2021 Поскольку все больше и больше людей страдают от одиночества из-за изоляции от семьи, друзей и коллег в связи с COVID-19, UneeQ видит свои продукты на базе искусственного интеллекта в качестве «послов», способных проявлять человеческое сострадание и эмоциональные связи. Об этом: Цифровые двойники знаменитостей помогут справиться с ковидным одиночеством

16:55 16.04.2021 ВОЗ предупредила о том, что «лекарственные препараты, не прошедшие клинических исследований, не могут быть зарегистрированы и рекомендованы для широкого использования населением». Подробности в материале: ВОЗ советует не слушать советы президента Киргизии по лечению COVID

17:26 16.04.2021 «Количество пациентов, находящихся в критическом и тяжелом состоянии, выросло в 28 раз. В дальнейшем нас ждет острая нехватка медицинских кадров», — министерство здравоохранения Монголии. Читайте подробнее: В спортивном комплексе Улан-Батора разворачивают больничные койки

17:40 16.04.2021 В США за последние 24 часа зафиксировано 74 289 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 16 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявлено свыше 74 тыс. новых случаев коронавируса

17:46 16.04.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 27. Данная информация была опубликована 16 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 27 человек

17:49 16.04.2021 Вакцина от коронавируса Moderna. (сс) Senior Airman Eugene Oliver

17:49 16.04.2021 Власти Молдавии намерены закупить 700 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Такое решение принял Национальный комитет по координации деятельности по иммунизации населения от коронавируса.

17:50 16.04.2021 Издание Publico утверждает, что португальская компания Hikma может начать производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» или некоторых ее компонентов на своем заводе в Синтре.

18:57 16.04.2021 Начало производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» состоится в Белграде в мае 2021 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

18:58 16.04.2021 В США за последние сутки зафиксировано 74 289 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 887 больных COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Читайте подробнее: В США за сутки выявлено почти 75 тысяч случаев COVID-19

19:47 16.04.2021 Вакцинация от коронавируса в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo

19:52 16.04.2021 COVID-19 в Турции вновь обновил антирекорд — более 63 тысяч заболевших за сутки.

19:56 16.04.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2596 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 34 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Подробности в материале: В Великобритании за сутки выявлено 2,6 тысячи носителей SARS-CoV-2

20:03 16.04.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 804 807 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 12 955 пациентов с COVID-19, сообщаетВсемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 800 тысяч случаев COVID-19

20:18 16.04.2021 Суточные показатели выявления новых случаев заражения коронавирусом достигли нового рекорда в Турции, где за 24 часа зафиксировали 63 082 случая, сообщает 16 апреля минздрав страны. Стоит отметить, что днем ранее за сутки в Турции было зафиксировано 62 797 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Турции выявлен новый рекорд увеличения случаев COVID-19 за сутки

20:30 16.04.2021 По данным на16 апреля в Италии умерли 116 366человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на429 (днем ранее — на 380). Число подтвержденных носителей выросло на15 943(днем ранее — на16 974). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 842 079 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 506 738человек — на3285 меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: обе прививки получили 7% граждан

20:44 16.04.2021 В Чили 9 апреля зарегистрировали более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это новый «рекордный» показатель за всё время пандемии. Причем темп распространения COVID-19 в этой стране Южной Америки только ускоряется, сообщает 16 апреля BBC. Читайте также: В Чили произошел новый скачок коронавируса, несмотря на темпы вакцинации

20:46 16.04.2021 Первую прививку от коронавируса получили чуть более 10 миллионов жителей Италии, сообщили в министерстве здравоохранения 16 апреля. Читайте подробнее: Первую прививку от COVID-19 получили 10 миллионов итальянцев

20:52 16.04.2021 Жителям Рима младше 60 лет приходят приглашения прийти в пункт вакцинации, а уже на месте им предлагают привиться вакциной AstraZeneca, передает LaPresse.Если гражданин отказывается, он может прийти позже для прививки другой вакциной, но сроки не сообщаются даже приблизительно, отмечают авторы. Читайте подробнее: Итальянцам предлагают привиться вакциной AstraZeneca или ждать

20:55 16.04.2021 С будущей недели, 19−25 апреля, в соответствии с нормами министерства здравоохранения режим «красной» эпидемиологической зоны будет сохранен в трех из 21 регионов Италии.Речь идет о Сардинии, Пулье (Бари) и Валь д’Аосте. Предполагается, что в Кампании (Неаполь) благодаря снижению индекса распространяемости вируса ограничения будут смягчены. Об этом: Строгие ограничения сохранятся в трех регионах Италии

21:00 16.04.2021 Школы и вузы Италии с начала мая 2021 года вернутся к очному обучению во всех регионах страны, кроме тех, где действует режим «красной зоны», передают национальные СМИ со ссылкой на черновик декрета правительства. В настоящее время режим «красной зоны» и особо жестких ограничений действует в 4 регионах Италии из 21, предполагается, что на будущей неделе, 19−25 апреля, этот показатель снизится до трех. На протяжении длительного периода студенты и старшеклассники в Италии занимались дистанционно. Читайте подробнее: Почти все школы и вузы Италии возобновляют очное обучение

21:03 16.04.2021 Индекс распространяемости коронавируса в Италии снизился до 0,85, сообщили в министерстве здравоохранения 16 апреля.Неделей ранее индекс, до этого превышавший единицу, снизился до уровня 0,92. Читайте подробнее: Коронавирус начал отступать из Италии

21:06 16.04.2021 Пляжи Италии будут открыты для доступа с 15 мая, передают национальные СМИ со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.В тот же день предполагается открыть и бассейны под открытым небом. Спортивные залы в закрытых помещениях станут доступны 1 июня. Подробности в материале: Пляжи Италии откроются в середине мая

21:10 16.04.2021 С мая 2021 года заведения общественного питания в Италии, расположенные на открытом воздухе (в том числе летние веранды), смогут работать в обычном режиме, передают национальные СМИ со ссылкой на источник в штабе по борьбе с распространением эпидемии.Предполагается, что если эпидемиологическая ситуация продолжит улучшаться, то с 1 июня рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей и в закрытых помещениях. Подробности в материале: В Италии ослабляют ограничения для ресторанов

21:10 16.04.2021 Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян заявил, что Армения готова выпускать до 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» ежемесячно.

21:13 16.04.2021 Власти Италии пока не намерены отменять комендантский час, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.Этот вопрос будет пересматриваться еженедельно, и ограничение (комендантский час с 22 до 5 часов) будет снято сразу, как это будет сочтено безопасным, отметил он. Об этом: Власти Италии решили сохранить комендантский час

21:30 16.04.2021 Власти Киргизии не хотят вводить карантин из-за тяжелых последствий для экономики республики. Читайте подробнее: Власти Киргизии пока не планируют вновь вводить карантин из-за COVID-19

21:31 16.04.2021 Генеральный директор Индийского института сыворотки, крупнейшего производителя вакцины и важного поставщика программы COVAX, попросил президент США Джо Байдена ослабить запрет на экспорт сырья, которое необходимо для производства вакцины от COVID-19. Об этом 16 апреля сообщает Associated Press. Подробности в материале: «Бороться с COVID-19» — Индия просит США отменить эмбарго на экспорт сырья

21:33 16.04.2021 Медики Киргизии потребовали от президента и правительства выплатить им обещанные властями компенсации в размере 200 тысяч сомов (180 тысяч рублей) за заражение коронавирусом во время работы в «красных зонах». Подробности в материале: В Киргизии митингуют медики — требуют компенсации и повышения зарплат

22:03 16.04.2021 Медработник в защитном костюме. (сс) U.S. Air National Guard. Master Sgt. Matt Hecht

22:19 16.04.2021 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко перечислил типичные побочные эффекты от прививки против COVID-19. Подробности в материале: На Украине рассказали о побочных эффектах при вакцинации от COVID-19

22:47 16.04.2021 Центр вакцинации во Франции. © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

23:45 16.04.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 100 655 случаев заражения коронавирусом. 85 842 пациента уже здоровы. 2053 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 760 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 520 носителей коронавируса

23:49 16.04.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 129 307 случаев заражения коронавирусом. 100 600 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2337 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них два человека — за последние сутки. Читайте также: Треть жителей Косово не хотят вакцинироваться от COVID-19 — опрос

00:33 17.04.2021 Правительство Аргентины усиливает ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает 16 апреля Reuters. Читайте подробнее: В Аргентине закрывают школы из-за нового скачка коронавируса

00:33 17.04.2021 Общенациональные ограничительные меры необходимо ввести в Германии как можно скорее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге. Читайте подробнее: Меркель призвала ввести ограничения по COVID-19 в Германии

00:37 17.04.2021 Президент Косово Османи поблагодарила посла Норвегии за поддержку и подчеркнула, что для Косово приоритетом остается управление эпидемиологической ситуацией и скорейшее обеспечение поставок необходимых для вакцинации всего населения объемом вакцины от COVID-19. Об этом: Косово и Норвегия готовы к реализации новых совместных проектов

01:23 17.04.2021 Японские власти не намерены отказываться от проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 16 апреля в ходе пресс-конференции в Белом доме. Читайте подробнее: Премьер-министр Японии оценил вероятность отказа властей от Олимпиады

01:48 17.04.2021 По меньшей мере 77 случаев заражения индийским штаммом коронавируса B1617 зарегистрировано на территории Великобритании, 16 апреля сообщает на своем сайте Служба общественного здравоохранения Англии. Читайте также: В Британии выявили более 70 фактов заражения индийским штаммом коронавируса

02:31 17.04.2021 Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» или ряда ее компонентов может начаться на предприятии португальской компании Hikma. Об этом 16 апреля сообщило издание Publico. Читайте также: В Португалии могут запустить производство «Спутника V»

03:24 17.04.2021 Не менее восьми человек умерли во Франции из-за образования тромбов после вакцинации препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом 16 апреля сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM). Подробности в материале: Во Франции восемь человек скончались после прививки вакциной AstraZeneca

03:37 17.04.2021 Заказ на приобретение у России 700 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют разместить молдавские власти. Об этом 16 апреля сообщается на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии. Читайте подробнее: Молдавия объявила о планах закупить у России 700 тысяч доз «Спутника V»

04:20 17.04.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 658 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее вновь выявили свыше 650 носителей коронавируса за сутки

05:24 17.04.2021 Власти Португалии решили возобновить авиасообщение с Бразилией и Великобританией, ранее приостановленное из-за появления новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба португальского правительства. Читайте подробнее: Португалия возобновила авиасообщение с Бразилией и Великобританией

05:48 17.04.2021 Значения 13 832 455 достигло общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии после выявления еще 85 774 новых носителей SARS-CoV-2. Об этом 16 апреля сообщает бразильское министерство здравоохранения. Об этом: В Бразилии за сутки выявили более 85,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

07:02 17.04.2021 В Аргентине за сутки выявили почти 30 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения. Подробности в материале: Аргентина обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

07:51 17.04.2021 Власти Гватемалы решили ограничить въезд на территорию страны из Бразилии, Великобритании и ЮАР из-за риска распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, заявил гватемальский президент Алехандро Джамматтеи в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Гватемала закрыла въезд в страну из Бразилии, Британии и ЮАР

08:01 17.04.2021 Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавирусной инфекции, заявил 16 апреля глава минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Подробности в материале: Pfizer завезли: на Украине запретили вакцинацию публичных лиц вне очереди

08:12 17.04.2021 Свою поездку в Россию, касающуюся переговоров о поставках в Чехию российской вакцины «Спутник V», отменил первый вице-премьер республики Ян Гамачек. Об этом 16 апреля сообщил изданию Seznam чешский премьер-министр Андрей Бабиш. Подробности в материале: Вице-премьер Чехии отменил визит в Россию по вопросу поставок «Спутника V»

08:21 17.04.2021 16 апреля в Узбекистане от SARS-CoV-2 были привиты 34 318 человек, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Узбекистане от SARS-CoV-2 вакцинированы уже почти 370 тыс. человек

08:46 17.04.2021 В США распределено более 202 млн доз вакцины от COVID-19, согласно данным, опубликованным 16 апреля Центром по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом: В США распределено более 200 млн доз вакцины от COVID-19

08:50 17.04.2021 В Узбекистане за сутки выявили 316 носителей SARS-CoV-2, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Узбекистане за сутки выявили 316 случаев инфицирования SARS-CoV-2

08:58 17.04.2021 Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 16 апреля провела переговоры с президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович о ходе вакцинации против коронавируса, работе над инфраструктурными объектами, сотрудничестве в области энергетики. Собеседники также обсудили значительную поддержку, которую Сербия оказывает Республике Сербской во всех сферах политической и общественной жизни. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas. Об этом: Глава Республики Сербской поблагодарил Сербию за помощь против коронавируса

09:10 17.04.2021 На Украине за сутки выявили 14 984 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 17 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: На Украине за сутки выявили почти 15 тыс. инфицированных коронавирусом

09:13 17.04.2021 16 апреля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что на данный момент в стране было вакцинировано около 500 000 человек, при этом данный показатель достигнет 1,3 миллиона к концу следующей недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Число вакцинированных в Иране достигнет 1,3 млн человек

09:14 17.04.2021 Полноценное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Сербии начнется в мае, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля в ходе пресс-конференции. Читайте также: Лавров сообщил, когда в Сербии начнется массовое производство «Спутника V»

09:20 17.04.2021 16 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 328 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 66 008. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 328 человек

09:24 17.04.2021 16 апреля на Украине от коронавирусной инфекции были вакцинированы свыше 13 тысяч человек, сообщил 17 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: На Украине с начала кампании по вакцинации привиты менее 446 тыс. человек

09:55 17.04.2021 Американский президент Джо Байден выступает в поддержку решимости властей Японии во главе с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой провести летом нынешнего года Олимпийские и Параолимпийские игры, перенесенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 апреля говорится в заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между лидером США и премьер-министром Японии, которое распространила пресс-служба Белого дома. Читайте также: Байден поддержал Японию в намерении провести летнюю Олимпиаду

10:15 17.04.2021 Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложит правительству России вывозить соотечественников из Турции на платной основе по билетам с фиксированной ценой, заявил 17 апреля руководитель оперативного штаба Ростуризма Дмитрий Дивиденко. Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки в этой стране. Подробности в материале: В Ростуризме предложили вывозить туристов из Турции на платной основе

10:18 17.04.2021 Словения 16 апреля одобрила российскую вакцину «Спутник V» в качестве кандидата на проведение вакцинации против коронавируса и теперь ждет одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (далее — EMA), заявил 17 апреля член научного совета правительства инфектолог Бояна Беович. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Читайте также: Словения приобретёт вакцину «Спутник V» до одобрения ЕС

10:37 17.04.2021 Во Львовской области Украины 16 апреля в возрасте 63 лет скончался мужчина, который 15 апреля был вакцинирован вакциной от коронавируса AstraZeneca/Covishield, сообщил 16 апреля глава Львовской области Максим Козицкий на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: На Украине мужчина умер после вакцинации препаратом Covishield

10:43 17.04.2021 Новая партия вакцины компании AstraZeneca будет поставлена в конце апреля — начале мая в Боснию и Герцеговину, сообщили 16 апреля в федеральном министерстве гражданских дел Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1. Подробности в материале: В Боснию и Герцеговину доставят новую партию вакцины AstraZeneca

13:13 17.04.2021 В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1384 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили 1384 носителя SARS-CoV-2

14:24 17.04.2021 В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных лабораторных исследований подтвердили 134 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В ДНР за сутки зарегистрировали 187 носителей SARS-CoV-2

15:48 17.04.2021 На Украине сегодня, 17 апреля, началась вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников министерства внутренних дел. Соответствующее заявление главы силового ведомства Арсена Авакова было опубликовано пресс-службой МВД страны. Подробности в материале: На Украине стартовала вакцинация от SARS-CoV-2 сотрудников МВД

19:10 17.04.2021 628 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Молдавии. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 600 носителей SARS-CoV-2

19:39 17.04.2021 17 апреля министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последний сутки в республике. Так, зафиксировано 15 763 новых случаях заражения коронавирусом. Скончались с диагнозом COVID-19 еще 616 человек. Об этом: В Польше зафиксировано 16 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки

19:40 17.04.2021 Исследовательский центр Statista составил инфографику с показателями среднего числа новых заражений в сутки за последнюю неделю на 100 тысяч населения в странах Евросоюза. Документ опубликован на портале Forsal. Об этом: В ЕС назвали страны, в которых худшая эпидемиологическая обстановка

19:56 17.04.2021 Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 140 млн. Об этом 17 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 140 млн

20:18 17.04.2021 Почти 80 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 17 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки скончались еще 935 пациентов с COVID-19

20:38 17.04.2021 Власти Турции ведут успешную борьбу с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, 17 апреля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия моста «Хасанкейф-2» через реку Тигр. «В то время как жители около 100 стран мира не имеют доступа даже к первой дозе вакцины, в Турции применили уже 20 млн доз вакцин», — сказал президент. Об этом: Эрдоган рассказал об успехах Турции в борьбе с пандемией SARS-CoV-2

20:53 17.04.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 2206 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 17 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:36 17.04.2021 Министр промышленности Турции Мустафа Варанк получил первый компонент разрабатываемой Анкарой собственной вакцины от COVID-19, передает 17 апреля телеканал NTV. Читайте также: В Турции министр стал добровольцем на испытаниях вакцины от COVID-19

23:05 17.04.2021 Предложение главы оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрия Давыденко о том, чтобы вывозить застрявших в Турции российских туристов по фиксированной цене в размере десяти-двенадцати тысяч рублей за билет, породило бурное обсуждение в Интернете. Граждане выразили свою точку зрения 17 апреля в социальной сети Facebook. Читайте также: «Турция. Риски высоки» — о проблеме с туристами из России

02:17 18.04.2021 За сутки, по данным ВОЗ, в мире подтверждено 805 794 случая заражения коронавирусом, а 13 171 человек скончался от последствий заболевания COVID-19. Подробности в материале: В мире за сутки подтверждено более 800 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

06:08 18.04.2021 Граждане, прибывающие во Францию из Чили, Аргентины, Бразилии и ЮАР, должны будут пройти десятидневный карантин под контролем полиции. Читайте подробнее: Власти Франции ввели обязательный карантин для прибывающих из ряда стран

08:46 18.04.2021 На Украине за сутки зарегистрировали 10 282 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 18 апреля на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили более 10,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

10:41 18.04.2021 В Киргизии за сутки зарегистрировали 244 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 18 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Киргизии за сутки выявили 244 случая заражения коронавирусом

12:05 18.04.2021 В Белоруссии за сутки выявили 1300 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили 1300 носителей SARS-CoV-2

12:06 18.04.2021 В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 33 208 человек, сообщили 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте также: В Узбекистане за сутки от SARS-CoV-2 вакцинировались 33,2 тыс. человек

13:49 18.04.2021 В Казахстане по состоянию на 18 апреля от коронавирусной инфекции вакцинировались 679 709 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Казахстане от COVID-19 вакцинировались уже почти 680 тыс. человек

14:09 18.04.2021 Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире становится тревожной. Читайте подробнее: ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире стала тревожной

14:42 18.04.2021 В Донецкой Народной Республике в результате проведенных лабораторных исследований за сутки подтвердили 90 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 18 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: За сутки в ДНР зарегистрировали 152 случая заражения коронавирусом

15:02 18.04.2021 Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях в стране начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции всех желающих. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, сообщает 18 апреля РБК-Украина. Подробности в материале: На Украине рассказали, когда начнут вакцинацию от SARS-CoV-2 всех желающих

15:56 18.04.2021 В Армении за сутки подтвердили 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 18 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили 547 носителей SARS-CoV-2

18:48 18.04.2021 Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не сможет ускорить процесс вакцинации населения в Европейском союзе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Читайте подробнее: Макрон усомнился в возможности «Спутника V» ускорить вакцинацию в ЕС

19:10 18.04.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 1882 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 18 апреля свидетельствуют обнародованные данные британского правительства. Об этом: В Великобритании за сутки выявили почти 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:55 18.04.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 52 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 18 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили более 52 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:39 18.04.2021 Данные исследования сервиса Superjob, согласно которому 64% респондентов среди граждан РФ выступили против бессрочного масочного режима в общественных местах, вызвали обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 18 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Маски — это навсегда?» — большинство граждан РФ против масочного режима

22:12 18.04.2021 Общее число выявленных инфицированных на планете Земля составляет 140 322 903 человека, за последние сутки в мире зафиксировано 809 004 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 18 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 809 тыс. носителей SARS-CoV-2

22:23 18.04.2021 Власти Норвегии распространили необходимость проходить тест на COVID-19 на границе при въезде в страну на детей младше 12 лет. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба правительства Норвегии. Об этом: В Норвегии детей младше 12 лет начнут тестировать на COVID-19 на границе

22:47 18.04.2021 Власти Греции продлили до 26 апреля разрешение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю. Об этом говорится в официальной «Газете правительства». Читайте также: Греция продлила разрешение на въезд до 4 тыс. российских туристов в неделю

22:54 18.04.2021 Более 55 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Турции. Об этом 18 апреля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Об этом: В Турции за сутки выявили более 55 тыс. носителей SARS-CoV-2

03:57 19.04.2021 Начиная с 19 апреля власти США намерены обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 всем взрослым гражданам страны. Читайте также: Байден призвал американцев как можно скорее привиться от COVID-19

07:17 19.04.2021 Иранская вакцина от коронавируса. (сс) Mohammad Mahdi Dorani. farsnews. ir

08:07 19.04.2021 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 11 437 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили свыше 11 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:17 19.04.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 532 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили свыше 530 носителей коронавируса

08:31 19.04.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 42,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили почти 43 тыс. носителей коронавируса

08:37 19.04.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 16,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 16,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:52 19.04.2021 В Южной Корее выявили первые случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили «индийский» штамм коронавируса

08:58 19.04.2021 За сутки на Украине подтвердили 6506 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 214 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19. Подробности в материале: На Украине от последствий COVID-19 скончались 40 тыс. человек

09:03 19.04.2021 С 19 апреля в Словакии действуют новые правила социальных и экономических ограничений, введенных из-за пандемии SARS-CoV-2. Впервые за четыре месяца ограничения в республике будут ослаблены. Об этом сообщает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Словакии ослабили коронавирусные ограничения

09:04 19.04.2021 Предприятия общественного питания в Финляндии с 19 апреля возобновляют свою работу в результате смягчения мер ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом ранее сообщило финское министерство экономики и занятости. Читайте также: В Финляндии смягчили связанные с пандемией меры ограничений

09:10 19.04.2021 Продажа защитных масок в Вене. (сс) Herzi Pinki

09:28 19.04.2021 В Молдавии в течение суток 18 апреля выявили 403 случая заражения коронавирусом в ходе 2920 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 400 носителей коронавируса

09:43 19.04.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4859 человек. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 1,5 млн человек

09:55 19.04.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 273 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 8 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

09:58 19.04.2021 Вакцинация на Филиппинах. pna.gov.ph

09:58 19.04.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 9750 исследований на SARS-CoV-2 выявили 570 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 570 носителей коронавируса

10:08 19.04.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо стал свидетелем вакцинации от COVID-19 около 500 художников и деятелей культуры в Национальной галерее Индонезии в Джакарте, сообщает Antara. Подробности в материале: В Индонезии от коронавируса привили сотни художников

10:26 19.04.2021 В ходе 480 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР. Об этом: В Приднестровье за сутки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом

10:52 19.04.2021 На Коста-Рике начинается вакцинация препаратом AstraZeneca, но лишь тех лиц, которые входят в первую группу риска. Об этом сообщает Prensa Latina. Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии Коста-Рики одобрила применение вакцины AstraZeneca 8 апреля после того, как в страну в рамках механизма Covax прибыло 43 200 доз данного препарата. Вакцина была одобрена для использования в отношении лиц старше 18 лет — за исключением беременных и женщин в период лактации. Читайте также: Коста-Рика начинает вакцинацию препаратом AstraZeneca

10:57 19.04.2021 Участники Союза работников образования отказались выходить на рабочие места в Буэнос-Айресе, несмотря на постановление суда. Об этом сообщает Prensa Latina. Педагоги выразили несогласие с требованием властей выйти на рабочие места и заявили, что 19 апреля они не станут работать, поскольку «здоровье и жизнь — в приоритете». Подробности в материале: Учителя Буэнос-Айреса бастуют против выхода на работу

11:08 19.04.2021 Анализ на коронавирус на Филиппинах. (сс) Province of Rizal Public Information Office

11:12 19.04.2021 Министр здравоохранения Пуэрто-Рико Карлос Мелладо Лопес призвал население Пуэрто-Рико проявлять осмотрительность и избегать дальнейшего распространения инфекции COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina. Отмечается, что положительные результаты тестов на коронавирус в этой стране достигли 13,8%, что ставит карибский остров на высокий уровень передачи инфекции в течение последних семи дней. Подробности в материале: Власти Пуэрто-Рико просят население избегать распространения COVID-19

11:45 19.04.2021 В настоящее время на территории России формируются «сибирский» и «северо-западный» штаммы коронавируса. Об этом 19 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Читайте также: Попова рассказала о формирующихся в России штаммах коронавируса

11:51 19.04.2021 На сегодняшний день на территории России выявлено 192 носителя британского штамма коронавируса и 21 случай заражения южноафриканской разновидностью SARS-CoV-2. Об этом 19 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Об этом: В России выявили 192 носителя «британского» штамма коронавируса — Попова

11:53 19.04.2021 В Сальвадор прибыло 96 тысяч доз вакцин AstraZeneka, поставленные в страну в рамках механизма Covax. Об этом сообщает Prensa Latina. Министр здравоохранения Сальвадора Франсиско Алаби получил груз в международном аэропорту. Он заявил об оперативности процесса иммунизации, проводимого в стране. Читайте также: Сальвадор получил почти 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

11:53 19.04.2021 Вакцинация в Великобритании. (сс) Victuallers

11:57 19.04.2021 Всего на 10:00 19 апреля в Донецкой Народной Республике выявлено 31 405 зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19. На лечении находятся 4714 пациентов, выписан 24 291 человек, зафиксировано 2400 летальных случаев. Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 18 апреля исследования на заболевание COVID-19 не проводились. За сутки выявлено 57 случаев пневмоний, госпитализированы 30 человек. Всего на лечении 1265 пациентов с пневмониями, из них 556 на кислородной поддержке. С 18 марта 2021 года выявлены 1112 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

12:10 19.04.2021 Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Вику Адисасмито призвал жителей не навещать родственников и не возвращаться в родные края до 6 мая, сообщает Kompas. Подробности в материале: Жителей Индонезии призвали не покидать города до 6 мая

12:17 19.04.2021 В последнее время в разных частях Швеции выросли опасения граждан по поводу вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca из-за ее возможных побочных эффектов. В некоторых регионах пациенты напрямую отказываются от вакцины. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Стокгольме выбрасывают сотни доз вакцины AstraZeneca каждый день — SVT

12:21 19.04.2021 Дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса может привести к тому, что больше учеников по всей Швеции рискуют закончить школу с неудовлетворительными оценками и таким образом лишиться возможности получить дальнейшее образование. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции опасаются, что пандемия повлияет на успеваемость школьников

12:27 19.04.2021 Порядка 200 000 шведов в возрасте до 65 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Однако вакцинация препаратом в Швеции для данной возрастной группы приостановлена. В Агентстве общественного здравоохранения пообещали, что в начале текущей недели для граждан, получивших первую дозу вакцины AstraZeneca, будет обнародован порядок ревакцинации, передает новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции объявят о порядке ревакцинации для привитых препаратом AstraZeneca

12:29 19.04.2021 Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» продолжают испытывать в Турции, она пока не одобрена в этой стране. Об этом член научного совета по коронавирусу при турецком минздраве Афшин Эмре Кайыпмаз сообщил 19 апреля РИА Новости. «Испытания вакцины «Спутник V» продолжаются в штатном режиме, промежуточные результаты есть, но окончательного получения одобрения пока нет», — сказал другой собеседник, представитель минздрава Турции. Читайте также: В Турции опровергли сведения об одобрении вакцины «Спутник V»

12:30 19.04.2021 В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) выявлены случаи использования поддельных справок об отрицательных результатах тестирования на COVID-19. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба главы ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье изъяли поддельные справки о тестировании на COVID-19

12:32 19.04.2021 Против депутата Верховной рады Украины завели уголовное дело. Его подозревают в организации закрытой вечеринки в честь дня рождения жены. Об этом: На Украине завели дело против депутата Рады из-за нарушения карантина

12:33 19.04.2021 Вакцина Pfizer. (сс) U.S. Secretary of Defense

12:34 19.04.2021 Президент Бразилии Жаир Болсонару находится под сильным давлением в результате своего подхода к борьбе с пандемией коронавируса в стране. Как отмечают журналисты шведской новостной службы SVT Nyheter, цель президента заключается в максимальном нежелании вводить ограничения для спасения экономики страны, что резко контрастирует с тем фактом, что порядка 4000 бразильцев умирают от COVID-19 каждый день. Подробности в материале: SVT: ситуация для Болсонару ухудшается по мере роста смертности от COVID-19

12:39 19.04.2021 Более чем каждый четвертый житель Швеции прочитал за время пандемии книг больше, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные опроса Novus, сообщает новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции пандемия коронавируса вызвала интерес к чтению книг — опрос

12:40 19.04.2021 Первый в Польше пункт для массовой вакцинации жителей страны от COVID-19 открыли на стадионе в городе Легница. Об этом 19 апреля сообщает издание Interia. Подробности в материале: В Польше открыли первый пункт для массовой вакцинации от COVID-19

12:41 19.04.2021 В Швеции работодатели сталкиваются с трудностями при оценке рисков заражения коронавирусом для беременных женщин на рабочем месте. В связи с этим Ассоциация органов муниципального и областного управления Швеции направила письмо в Управление охраны труда, Государственное управление социальной защиты населения и Агентство общественного здравоохранения с просьбой уточнить критерии для оценки подобных рисков. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio. Об этом: В Швеции потребовали оценить риск заражения коронавирусом для беременных

12:42 19.04.2021 В Индонезию въехало 2680 человек, 1867 из которых были признаны носителями коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Почти две тысячи зараженных коронавирусом приехали в Индонезию

12:44 19.04.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии. presidenri.go.id

12:44 19.04.2021 Пик третьей волны пандемии в Грузии ожидается в конце апреля или в первой половине мая. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Читайте также: В Грузии спрогнозировали пик третьей волны пандемии

12:48 19.04.2021 Партии коалиционного правительства Австрии договорились закупить 1 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 19 апреля сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц. Об этом: Правительство Австрии договорилось закупить «Спутник V»

12:49 19.04.2021 Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский привился вторым компонентом вакцины против коронавируса, таким образом, он прошёл полный курс вакцинации. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. Первый компонент вакцины побочных эффектов у губернатора не вызвал. Читайте подробнее: Ивановский губернатор прошёл полный курс вакцинации от COVID-19

12:50 19.04.2021 С понедельника, 19 апреля, новым главой рабочей группы по организации вакцинации от коронавируса назначен Марек Сеэр. Об этом сообщили в министерстве социальных дел страны, отметив, что до сих пор Сеэр возглавлял Лыунаский (южная Эстония) медицинский штаба департамента здоровья. Подробности в материале: В Эстонии назначили ответственного за весенне-летнюю вакцинацию

12:52 19.04.2021 Австрия договорилась закупить «Спутник V» c применением после одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам — австрийский канцлер.

12:56 19.04.2021 Центр вакцинации в Швейцарии. (сс) Kantonaler Krisenstab Basel-Landschaft (Schweiz)

13:01 19.04.2021 В доме престарелых религиозной общины адвентистов седьмого дня Zilaiskalns в Латвии зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19, умерли десять пациентов. Об этом сообщил Delfi, предположив, что причиной смертей мог стать отказ руководства учреждения от проведения вакцинации. Подробности в материале: Отказ от вакцинации в доме престарелых в Латвии привел к смерти пациентов

13:10 19.04.2021 С понедельника, 19 апреля, в Латвии вступили в силу новые послабления режима ограничений в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщили в Департаменте здоровья страны, отметив, что разрешено вновь открыть торговые центры и магазины в них, а также кинотеатры, театры и концертные залы. Читайте подробнее: Латвия смягчила ограничения: открыты кинотеатры и торговые центры

13:15 19.04.2021 По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 4952 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии выявили 1,6 млн носителей коронавируса

13:22 19.04.2021 Вакцинация в Испании. (сс) Administración del Principado de Asturias

13:35 19.04.2021 Правительство Индонезии продлевает действие ограничений по коронавирусу до 3 мая 2021 года, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Власти Индонезии продлевают действие ограничений по коронавирусу

13:53 19.04.2021 К концу второго квартала текущего года Польша должна получить более 27 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом 19 апреля на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Читайте подробнее: В Польшу доставят еще 27 млн доз вакцины от COVID-19 до конца июня

14:22 19.04.2021 Число людей, которым была введена вторая инъекция вакцины от коронавируса, в Индонезии достигло шести млн человек, сообщает Kompas. Об этом: Вторую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 6 млн жителей Индонезии

14:24 19.04.2021 Известный публицист русской Эстонии, издатель портала Родион Денисов не скрывает своего разочарования после возвращения на родину из Санкт-Петербурга. Он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, какое яркое и позитивное впечатление на него произвели заполненные людьми улицы и общественные места в городе на Неве Читайте также: Таллинец — об Эстонии после России: морально трудно возвращаться в карантин

14:29 19.04.2021 В океанариуме города Атланты в американском штате Джорджия выдры заразились коронавирусной инфекцией. Об этом 19 апреля сообщается на странице океанариума в соцсети Facebook. Читайте также: В США выдры в океанариуме заразились коронавирусом

14:34 19.04.2021 Дезинфекция улиц в Бразилии. (сс) Prefeitura de Itapevi

14:37 19.04.2021 Известный общественный деятель Эстонии, одна из организаторов международной акции по уборке планеты от мусора «Сделаем!» Татьяна Лаврова призналась, что пять раз ей приходилось сдавать тест на коронавирус и каждый раз это было по-разному. Читайте также: Таллинка о тестировании на коронавирус: тесты делают по-разному

14:41 19.04.2021 Стремление ведущих СМИ Эстонии поставить знак равенства между ковид-диссидентами в стране и русскоязычными жителями вызывает настороженное отношение к таким новостям. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: Искать «русский акцент» в эстонских ковид-протестах глупо — мнение

14:51 19.04.2021 Ферма в Иордании (cc) International Labour Organization ILO

15:00 19.04.2021 Правительство Филиппин возобновит использование вакцины против коронавируса производства AstraZeneca для людей в возрасте 60 лет, сообщает Detik. Подробности в материале: На Филиппинах возобновят использование вакцины AstraZeneca

15:02 19.04.2021 Публикация президента Киргизии Садыра Жапарова с предложением лечить коронавирус отваром аконит (осторожно — может быть ядовит — прим. ИА REGNUM) удален администрацией Facebook за «распространение неверной информации, которая может нести угрозу здоровью человека». Читайте также: Facebook удалил пост президента Киргизии о «лечении» COVID ядовитым корнем

15:13 19.04.2021 Цех медицинского предприятия. Стамбул (cc) International Labour Organization ILO

15:24 19.04.2021 19 апреля работа ТЦ и учебных заведений в Косово возобновилась, однако комендантский час по-прежнему действует — с 22:30 до 5:00. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 364 носителя коронавируса

15:25 19.04.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 147 094 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4443 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 24 пациента с диагнозом COVID-19. 122 810 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходит 19 841 человек. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили свыше 300 носителей коронавируса

15:37 19.04.2021 За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−4 человека, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до менее 200. Число активных случаев заражений за два месяца сократилось на 10 тысяч. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 138 носителей коронавируса

16:33 19.04.2021 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках выступления в штаб-квартире польской компании KGHM в Люблине сообщил, что в республике уже в мае начнут вакцинировать граждан от COVID-19 прямо на рабочих местах. Об этом сообщает Polskie Radio 24. «Уже во второй декаде мая мы начнем проводить вакцинацию населения прямо на рабочих местах и на предприятиях. Я убежден, что это будет прорыв. Это станет возможно благодаря развитию мобильных пунктов для вакцинации», — заявил Моравецкий. Читайте также: В Польше анонсировали вакцинацию на предприятиях

16:49 19.04.2021 Федеральная антимонопольная служба России предлагает рассмотреть возможность открытия туристических направлений в страны с благоприятной ситуацией по COVID-19 в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией. Читайте также: ФАС предлагает открыть турпоток в страны с низкой заболеваемостью COVID-19

16:53 19.04.2021 Доходность UST снизилась на фоне новой волны коронавируса. Читайте подробнее: Рынки США демонстрируют оптимизм

17:08 19.04.2021 По результатам вакцинирования 3,8 млн человек эффективность «Спутник V» составила 97,6% — РФПИ.

18:05 19.04.2021 Больница в Иране. (сс) Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency