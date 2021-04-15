Москва, 15 апреля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство РФ ввести из американских бумаг все средства Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Я призываю правительство и Минфин, если такая возможность еще есть, вывести из американских бумаг все средства нашего государства, а также подумать над дедолларизацией всех наших активов и экономики в целом», — заявил Миронов.

Американские бумаги и валюта становятся непредсказуемым токсичным активом, страна больше не может позволить себе рисковать, отметил парламентарий.

Миронов напомнил о предложении хранить средства на перспективных рынках Азии, либо проводить агрессивную инвестиционную политику: возводить инфраструктуру, бороться с бедностью, повышать пенсии и зарплаты, менять качество жизни наших граждан.

«Теперь мы, скорее всего, просто потеряем средства, которые могли бы на всё это пойти», — констатировал депутат.

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Новые санкции введены против 32 юридических и физических лиц из РФ.