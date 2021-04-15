Симферополь, 15 апреля 2021, 16:24 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что у него возникают вопросы к тем чиновникам, которых до сих пор нет в санкционных списках США. Так он прокомментировал очередные санкции, введённые против России, 15 апреля журналистам.
Сегодня, 15 апреля, стало известно о введении новых санкций США против России. Так, санкции введены в отношении министра внутренних дел по Республике Крым Павла Каранды, руководителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, а также руководителя минимущества Республики Крым Ларисы Кулинич.